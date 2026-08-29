В Мангистау выбрали победителя «SHUBAT FEST-2026»

В Актау определили победителей республиканского конкурса шубата «SHUBAT FEST-2026». Главный приз достался крестьянскому хозяйству «Бірлік» из Жанаозена — победителю вручили автомобиль GWM Poer. Фестиваль прошел 29 августа в Амфитеатре Актау и собрал более 15 тысяч жителей и гостей города.

В нем приняли участие представители Мангистауской, Атырауской, Кызылординской и Туркестанской областей. В главной номинации «Лучший шубат» первое место заняло крестьянское хозяйство «Толқын» из Актау. Вторым стало хозяйство «Орынбасар» из Жылыойского района Атырауской области, третье место заняло хозяйство «Нұр-Абыл» из Бейнеуского района. Всего на конкурс поступило 83 заявки.

После предварительного отбора 41 участник прошел лабораторные исследования, а в финал вышли 20 производителей. Помимо шубата, участники представили курт, балкаймак, десерты, кофе, мороженое и коктейли на основе верблюжьего молока. Лучшие продукты также выбирали сами посетители фестиваля путем народного голосования. Главная цель мероприятия — популяризация шубата, сохранение традиций его приготовления и развитие верблюдоводства.

Специалисты и опытные мастера рассказали гостям о пищевой ценности верблюжьего молока и особенностях производства национального напитка. Гран-при фестиваля получил «Бірлік» из Жанаозена. Главный приз от официального спонсора — компании «Astana Motors» — стал самым крупным подарком конкурса. Праздничную программу для гостей представили артисты Мангистауской областной филармонии, Рахымжан Жакайым, Жубаныш Жексенулы и квартет «Жигиттер».