Объявление о кукле за 500 тысяч тенге заинтересовало полицию Алматы

В соцсетях распространилось объявление о продаже куклы за 500 тысяч тенге, которое вызвало подозрения у пользователей. Некоторые предположили, что под видом игрушки может скрываться предложение о продаже новорождённого. Полицейские Алматы проверили информацию и установили автора публикации.

Им оказался мужчина, состоящий на психоневрологическом учёте. При этом подтверждений его причастности к торговле людьми или продаже детей не обнаружено. В полиции сообщили, что речь действительно шла о продаже куклы. Таким образом, информация о возможной продаже новорождённого не подтвердилась.