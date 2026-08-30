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Объявление о кукле за 500 тысяч тенге заинтересовало полицию Алматы

30 Августа 2026, 01:28
АВТОР
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ДП Алматы 30 Августа 2026, 01:28
30 Августа 2026, 01:28
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Фото: ДП Алматы

В соцсетях распространилось объявление о продаже куклы за 500 тысяч тенге, которое вызвало подозрения у пользователей. Некоторые предположили, что под видом игрушки может скрываться предложение о продаже новорождённого. Полицейские Алматы проверили информацию и установили автора публикации.

Им оказался мужчина, состоящий на психоневрологическом учёте. При этом подтверждений его причастности к торговле людьми или продаже детей не обнаружено. В полиции сообщили, что речь действительно шла о продаже куклы. Таким образом, информация о возможной продаже новорождённого не подтвердилась.

 
 
 
 
 
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Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police)

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