Объявление о кукле за 500 тысяч тенге заинтересовало полицию Алматы
30 Августа 2026, 01:28
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30 Августа 2026, 01:2830 Августа 2026, 01:28
190Фото: ДП Алматы
В соцсетях распространилось объявление о продаже куклы за 500 тысяч тенге, которое вызвало подозрения у пользователей. Некоторые предположили, что под видом игрушки может скрываться предложение о продаже новорождённого. Полицейские Алматы проверили информацию и установили автора публикации.
Им оказался мужчина, состоящий на психоневрологическом учёте. При этом подтверждений его причастности к торговле людьми или продаже детей не обнаружено. В полиции сообщили, что речь действительно шла о продаже куклы. Таким образом, информация о возможной продаже новорождённого не подтвердилась.
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