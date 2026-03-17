216 часов сверх нормы: в Жетісу раскрыли переработки врачей
Медиков привлекали к работе после суточных смен и недоплачивали за переработки. Нарушения затронули сотни сотрудников.
В Талдыкоргане выявили серьезные нарушения трудовых прав медицинских работников. Врачи и персонал больницы работали сверх нормы, нередко без отдыха после 24-часовых дежурств, передает BAQ.kz.
Прокуратура города Талдыкорган выявила нарушения трудового законодательства в ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская многопрофильная больница».
Как установлено в ходе проверки, медицинские работники привлекались к работе после 24-часовых дежурств без обязательного межсменного отдыха, что противоречит требованиям статьи 83 Трудового кодекса РК и создает угрозу их здоровью.
Кроме того, выявлены значительные превышения по сверхурочной работе.
В частности, в январе 2026 года отдельные сотрудники отработали до 216 часов сверхурочно, что существенно превышает установленные нормы.
При этом, как отметили в прокуратуре, оплата переработок производилась с нарушениями.
«Оплата сверхурочной работы осуществлялась по одинарной ставке вместо повышенной - не ниже полуторакратной, как это предусмотрено статьей 108 Трудового кодекса», - сообщили в надзорном органе.
Всего нарушения затронули более 700 медицинских работников.
По итогам проверки прокуратура внесла представление. После его рассмотрения права сотрудников были восстановлены, а виновные должностные лица привлечены к ответственности.
В ведомстве подчеркнули, что работа по контролю за соблюдением трудовых прав в сфере здравоохранения будет продолжена.
