В Талдыкоргане выявили серьезные нарушения трудовых прав медицинских работников. Врачи и персонал больницы работали сверх нормы, нередко без отдыха после 24-часовых дежурств, передает BAQ.kz.

Прокуратура города Талдыкорган выявила нарушения трудового законодательства в ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская многопрофильная больница».

Как установлено в ходе проверки, медицинские работники привлекались к работе после 24-часовых дежурств без обязательного межсменного отдыха, что противоречит требованиям статьи 83 Трудового кодекса РК и создает угрозу их здоровью.

Кроме того, выявлены значительные превышения по сверхурочной работе.

В частности, в январе 2026 года отдельные сотрудники отработали до 216 часов сверхурочно, что существенно превышает установленные нормы.

При этом, как отметили в прокуратуре, оплата переработок производилась с нарушениями.

«Оплата сверхурочной работы осуществлялась по одинарной ставке вместо повышенной - не ниже полуторакратной, как это предусмотрено статьей 108 Трудового кодекса», - сообщили в надзорном органе.

Всего нарушения затронули более 700 медицинских работников.

По итогам проверки прокуратура внесла представление. После его рассмотрения права сотрудников были восстановлены, а виновные должностные лица привлечены к ответственности.

В ведомстве подчеркнули, что работа по контролю за соблюдением трудовых прав в сфере здравоохранения будет продолжена.