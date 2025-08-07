Под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, в рамках которого были подведены итоги очередного конкурса на присуждение международной стипендии "Болашак", передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Как отметили в комиссии, в этом потоке конкурс составил 4 человека на одно место, что говорит о высоком интересе к программе. На получение стипендии подал заявку 981 претендент. По итогам многоэтапного отбора (тестирование, собеседование и заключительное решение комиссии) стипендия присуждена 217 соискателям.

Из них:

167 человек будут обучаться в магистратуре,

13 - в докторантуре,

37 пройдут профессиональную стажировку в ведущих вузах и научных центрах мира.

Большинство новых стипендиатов (67,7%) выбрали направления естественно-технического профиля, 32,3% - общественно-гуманитарные специальности.

Кроме того, комиссия рассмотрела результаты конкурсного отбора по программе научных стажировок. Из 165 заявок победителями признаны 68 казахстанцев. Все они получат возможность пройти стажировку в авторитетных международных исследовательских институтах.

По итогам заседания Ерлан Карин дал ряд поручений, направленных на совершенствование механизмов отбора и дальнейшую реализацию программы "Болашак".