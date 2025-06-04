В Мангистауской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налога на имущественный доход на сумму 218 миллионов тенге, передает BAQ.KZ.

Нарушение было выявлено в ходе анализа соблюдения налогового законодательства. Установлено, что физическое лицо, продав имущество, не заплатило положенный налог с прироста стоимости, предусмотренный статьей 330 Налогового кодекса РК.

Несмотря на требования закона и официальные уведомления от налоговых органов, налогоплательщик проигнорировал обязательства и не уплатил начисленную сумму даже после проведенной проверки.

Прокуратурой области по данному факту начато досудебное расследование по статье 244 Уголовного кодекса РК — "Уклонение от уплаты налогов и (или) других обязательных платежей в бюджет". В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

В ведомстве подчеркнули, что будут добиваться полного возмещения ущерба государству и призвали граждан ответственно относиться к налоговым обязательствам.