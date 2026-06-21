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22-23 июня Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетит Брюссель

Программа визита Главы государства включает встречу с Премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером.

Сегодня 2026, 12:32
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Akorda.kz Сегодня 2026, 12:32
Сегодня 2026, 12:32
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Фото: Akorda.kz

22-23 июня Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Европейского Совета Антониу Кошты совершит официальный визит в Брюссель .

В рамках визита запланированы переговоры с Президентом Европейского Совета Антониу Коштой и Президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен. 

Стороны обсудят перспективы укрепления расширенного партнерства и сотрудничества между Казахстаном и Европейским Союзом.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев выступит на круглом столе «Казахстан – ЕС» с участием руководителей крупных европейских компаний, а также проведет ряд двусторонних встреч.

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