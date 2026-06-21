22-23 июня Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетит Брюссель
Программа визита Главы государства включает встречу с Премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером.
Сегодня 2026, 12:32
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Сегодня 2026, 12:32Сегодня 2026, 12:32
160Фото: Akorda.kz
22-23 июня Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Европейского Совета Антониу Кошты совершит официальный визит в Брюссель .
В рамках визита запланированы переговоры с Президентом Европейского Совета Антониу Коштой и Президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Стороны обсудят перспективы укрепления расширенного партнерства и сотрудничества между Казахстаном и Европейским Союзом.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев выступит на круглом столе «Казахстан – ЕС» с участием руководителей крупных европейских компаний, а также проведет ряд двусторонних встреч.
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