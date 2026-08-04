Таэквондист из Мангистауской области Наурызбек Нургазиев выиграл международный турнир «CHUNCHEON KOREA OPEN 2026» в Южной Корее, передает BAQ.KZ.

Соревнования прошли с 18 по 22 июля в городе Чхунчхон. На татами вышли около 4000 спортсменов и официальных представителей из 71 страны. Для тех, кто занимается таэквондо, приехать в Корею означает выйти на татами на родине самого вида спорта.

Первым на пути казахстанца встал именно кореец. Нургазиев выиграл 2:0 и задал темп на весь турнир.

Дальше пошло сложнее. Спортсмен из Тайбэя забрал один раунд, но матч остался за казахстанцем, 2:1. В третьем круге соперником оказался соотечественник, и здесь тоже пришлось биться до последнего раунда.

Полуфинал с австралийцем Нургазиев отработал начисто, 2:0. В финале с тем же счетом остался позади китайский таэквондист.

Пять поединков, пять побед и ни одного проигранного матча.

Бои шли по правилам World Taekwondo (WT), той самой версии, что входит в олимпийскую программу. Спортсмены выходят в шлемах и жилетах с электронными датчиками, очки приносят в основном удары ногами в корпус и голову. Поединок делится на три раунда, победа в двух решает исход.

Наурызбеку еще предстоит вернуться за парту. Он учится в республиканской специализированной школе-интернате-колледже олимпийского резерва им. Каркена Ахметова в Алматы.

Готовят молодых таэквондистов к международным стартам тренеры Серик Ислам, Саламат Изденов и Курбанбай Кыдырбаев. В Алматы со спортсменом работает Тулеген Тлеумуратов.

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