Министерство иностранных дел Казахстана подтвердило информацию о нападении на 22-летнюю гражданку Казахстана на территории Северного Кипра.

Что произошло

По имеющимся данным, инцидент произошел в одном из супермаркетов города Никосия. Неизвестный мужчина нанес девушке ножевые ранения, после чего, как сообщается, попытался покончить с собой.

Оба были доставлены в больницу.

По информации местных СМИ, казахстанка получила тяжелые ранения. Врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь.

Что сообщили в МИД

В Министерстве иностранных дел сообщили, что знают о произошедшем и держат ситуацию на контроле.

«Министерству иностранных дел Республики Казахстан известно об инциденте, произошедшем с гражданкой Казахстана на территории Северного Кипра. В настоящее время казахстанские дипломаты выясняют все обстоятельства произошедшего и находятся на связи с местными компетентными органами. Дополнительная информация будет предоставлена по мере поступления официальных сведений. Ситуация находится на контроле Министерства», – сообщили в пресс-службе МИД РК.

Что известно о подозреваемом

По неподтвержденной информации, нападавшим мог быть бывший молодой человек пострадавшей.

Официального подтверждения этой информации на данный момент нет. Казахстанские дипломаты продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

Также сообщалось, что спор на парковке перерос в поножовщину в Алматы.

Инцидент произошел на парковке одного из торговых домов в Бостандыкском районе. По предварительным данным, между будущими родственниками вспыхнула ссора, во время которой один из участников нанес другому ножевое ранение.

Подозреваемого задержали сотрудники полиции по горячим следам. Нож, предположительно использованный при нападении, обнаружили и изъяли в салоне его автомобиля. Он приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

Пострадавшего доставили в больницу.

Ранее мужчина с ножом напал на бригаду скорой помощи в Павлодаре.

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