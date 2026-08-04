В 100 дворах Семея отремонтируют внутридворовые дороги

В первую очередь глава региона осмотрел двор жилого дома на улице Иртышская, где уже обновлены бордюры и уложено новое асфальтовое покрытие.

По информации акимата города, на сегодняшний день асфальтирование завершено во дворах 12 многоквартирных домов областного центра. Еще на 10 объектах работы уже начались. Один из них расположен по адресу: улица Физкультурная, 9/2. Здесь ведется интенсивное асфальтирование территории, охватывающей дворы шести многоквартирных домов.

Также аким области посетил двор дома по адресу: улица Каржаубайулы, 243, который благоустраивается в рамках проекта «Бюджет народного участия». В этом доме проживают около 600 человек. Здесь проводится комплексное обновление территории: построены детская игровая площадка, спортивная и футбольная площадки. В ближайшие дни объект будет введен в эксплуатацию.

Берик Уали подчеркнул важность инфраструктурных проектов, направленных на повышение качества жизни горожан, и поручил ответственным управлениям и подрядным организациям завершить все работы качественно и в установленные сроки.

«Мы создаем все необходимые условия для комфортного передвижения жителей. Как видите, строятся детские площадки, ремонтируются внутридворовые дороги. Ранее основное внимание уделялось магистральным улицам, а дворовые проезды долгие годы оставались без должного внимания. В этом году мы начали системно решать эту проблему. Все работы ведутся в соответствии с графиком. До конца года планируем отремонтировать около 100 внутридворовых дорог в Семее. Поэтапно будем продолжать эту работу и дальше», – отметил Берик Уали.

Жители города выразили благодарность за проводимое благоустройство.

«Мы живем в этом доме более 20 лет. Раньше после таяния снега двор постоянно затапливало, и жильцам было трудно попасть домой. Сейчас наш двор изменился до неузнаваемости. Пусть наш город и дальше развивается и процветает», – поделились жители улицы Физкультурной.