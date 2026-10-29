22 человека остались без прежнего центра реабилитации в Павлодаре

В Павлодаре откроют государственный реабилитационный центр для взрослых с психоневрологическими заболеваниями и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Решение приняли после закрытия прежнего учреждения «Самал», из 84 подопечных которого 22 человека по медицинским показаниям не смогли перейти в другие центры.

Новый центр разместится в том же здании. На его ремонт выделили около 300 млн теңге. После открытия учреждение сможет принимать до 100 человек в день.

Почему закрылся «Самал»

Прежний центр работал в формате дневного пребывания, но фактически оставлял подопечных на ночь. Между тем для дневного и круглосуточного ухода законодательство предусматривает разные требования.

Проблемы возникли и с соблюдением норм лицензирования, кадровым составом и организацией социальных услуг. По выявленным нарушениям прокуратура внесла представление.

После прекращения работы учреждения его воспитанникам предложили места в других реабилитационных центрах. Большинство удалось перевести, но для 22 человек подходящий вариант по медицинским показаниям не нашелся.

Родители подопечных встретились с акимом Павлодарской области Асайном Байхановым. На встрече обсуждали дальнейшую судьбу здания и доступность реабилитации для взрослых.

«У нас нет планов передавать социальные объекты под частную застройку, отчуждать или продавать их. Это принципиальная позиция. Наша задача сохранить социальную инфраструктуру и обеспечить жителей необходимыми услугами», – заявил аким.

Что появится вместо прежнего центра

Первоначально учреждение собирались открыть в рамках государственно-частного партнерства. Но согласования и экспертизы затянули процесс. В итоге было принято решение создать государственный центр.

Для его работы предусмотрены 69 штатных единиц, включая врачей-психиатров, реабилитологов и других специалистов.

Здание капитально перестраивают. Расширят дверные проемы, установят лифт и создадут условия для посетителей, которым трудно передвигаться самостоятельно.

Сейчас демонтаж выполнен на 90%. На объекте работают около 40 человек. Строители обновляют отопление, инженерные коммуникации и электросети, меняют окна и готовят помещения к отделке.

Основные ремонтные работы рассчитывают завершить к концу декабря. После этого необходимо набрать сотрудников и пройти лицензирование. Поэтому открытие центра не следует путать с окончанием ремонта.

«Потребность в таком учреждении очевидна. Родителям необходимо место, где их взрослые дети смогут получать квалифицированную помощь и проходить реабилитацию. Но в стремлении как можно скорее открыть центр нельзя упускать главное: качество услуг, профессионализм специалистов и достойные условия пребывания людей», – подчеркнул Асайн Байханов.

Что говорил Президент о социальной инфраструктуре

Накануне, 28 октября, в Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил задачу расширять доступность социальной инфраструктуры во всех регионах.

«Граждане должны быть всецело обеспечены необходимой социальной инфраструктурой, это ключевое условие повышения качества жизни», – заявил Президент Казахстана.

Глава государства поручил оценить потребность регионов в медицинских, образовательных, спортивных и других социальных объектах. На первом этапе масштабного строительства планируется возвести около 70 объектов здравоохранения, включая детские реабилитационные центры.

Президент отдельно подчеркнул необходимость перехода от чрезмерной зависимости от социальных выплат к созданию условий для полноценной жизни граждан.

«В целом, вместо того, чтобы потакать патернализму и делать людей зависимыми от социальных пособий, государство должно сосредоточиться на укреплении социальной инфраструктуры, расширении жизненных перспектив граждан», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

В Павлодаре новый центр предназначен для совершеннолетних жителей области, нуждающихся в реабилитации и специальных социальных услугах. Его работу будет курировать городской отдел социальной защиты.