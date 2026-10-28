МЧС Казахстана поручило своевременно завершить ремонт на энергообъектах перед зимой

В Казахстане проверили готовность государственных органов и служб к зимнему периоду. Одним из ключевых вопросов стало своевременное завершение ремонтных работ на энергетических объектах, а также обеспечение населения топливом и подготовка дорожных служб к осложнению погодных условий.

Эти вопросы рассмотрели 27 октября на заседании Межведомственной государственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством вице-министра по чрезвычайным ситуациям Рамиля Камалова.

В совещании по видеоконференцсвязи участвовали представители центральных государственных органов, заместители акимов регионов, руководители территориальных подразделений МЧС и заинтересованных организаций.

Участники обсудили готовность объектов энергетики и жизнеобеспечения, безопасность на автомобильных дорогах, а также меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных со снежными заносами, лавинами и ледовыми явлениями.

Отдельное внимание уделили готовности дорожных служб и пунктов обогрева, устойчивой мобильной связи на участках дорог, подверженных снежным заносам, профилактике отравлений угарным газом и усилению мер безопасности на водоёмах. Также рассмотрели вопросы межведомственного взаимодействия при ухудшении погодных условий.

С 1 ноября на базе Центра стратегического планирования и оперативного управления МЧС начнёт работу оперативный штаб по реагированию на чрезвычайные ситуации зимнего периода. Аналогичные штабы организуют в регионах страны.

По итогам заседания определены приоритетные задачи государственных органов и местных исполнительных органов по обеспечению безопасного прохождения зимы, предупреждению чрезвычайных ситуаций и оперативному реагированию на возможные угрозы.

В МЧС отметили, что вопросы подготовки к зимнему периоду остаются на постоянном контроле ведомства.