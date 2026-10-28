Трамп предложил заменить термин «искусственный интеллект»
Президент США заявил о намерении запретить использование обозначения AI в официальных документах и других материалах.
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Президент США Дональд Трамп заявил о намерении запретить использование термина «искусственный интеллект» (AI) в соответствующих официальных документах и других материалах. Вместо него американский лидер предложил использовать обозначение «суперинтеллект» (SI).
Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social. По его мнению, термин AI является неточным, поэтому его необходимо заменить другим названием.
«В скором времени мы официально запретим использование термина AI — Artificial Intelligence во всех соответствующих документах и других материалах из-за его неточности», — заявил президент США.
Трамп также утверждает, что обозначение SI — Super Intelligence уже используют или в ближайшее время начнут использовать практически все.
При этом в опубликованном заявлении речь идёт о намерении ввести такой запрет. Сведения о принятии соответствующего официального решения в исходном сообщении не приводятся.
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