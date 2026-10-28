В Казахстане готовят преподавателей нового поколения в сфере ИИ

Министерство науки и высшего образования РК совместно с NVIDIA развивает сотрудничество в сфере искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Один из ключевых приоритетов — подготовка преподавателей и студентов казахстанских вузов по международным образовательным программам компании.

В Астане министр науки и высшего образования Саясат Нурбек встретился с основателем и генеральным директором NVIDIA Дженсеном Хуангом. Стороны обсудили развитие ИИ, цифровую трансформацию высшего образования и перспективы внедрения технологий Physical AI — искусственного интеллекта, взаимодействующего с реальным миром.

На пилотном этапе программы NVIDIA Deep Learning Institute (DLI) участвуют 12 технических вузов Казахстана. Четыре преподавателя получили международные сертификаты и статус амбассадоров NVIDIA DLI, что позволит им обучать студентов по программам компании.

В перспективе планируется расширить участие в программе более чем на 100 университетов страны.

Еще одна инициатива — создание регионального центра NVIDIA Physical AI Hub на базе Qazaq AI Research University (QAIRU). Предполагается, что центр объединит образовательные и исследовательские площадки для развития робототехники, цифровых двойников и автономных систем.

С использованием технологий NVIDIA Omniverse и Isaac студенты и исследователи смогут моделировать производственные процессы, тестировать робототехнические решения и разрабатывать технологии для промышленности, энергетики и транспорта.

Создание центра и дальнейшие условия сотрудничества планируется проработать совместно с NVIDIA. Инициатива направлена на подготовку востребованных специалистов, развитие прикладных исследований и внедрение отечественных инженерных разработок в производство.