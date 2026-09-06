22 человека погибли при падении автобуса в ущелье в Кабо-Верде
Еще 18 школьников пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
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В результате падения автобуса в ущелье на острове Фогу в Кабо-Верде погибли 22 человека, еще 18 получили травмы.
Как передает агентство Lusa, авария произошла на дороге между Шан-даш-Калдейраш и Кампанаш-ди-Сима в северной части муниципалитета Сан-Филипе.
Автобус возвращался с экскурсии, когда съехал с дороги и упал в ущелье с высоты около 30 метров. Большинство погибших, по предварительным данным, составляли учащиеся средних школ. Среди погибших также оказался водитель.
В больницы доставили 18 детей в возрасте от 6 до 11 лет. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Власти острова Фогу объявили двухдневный траур по погибшим. Спасательная операция продолжается на труднодоступном участке, поэтому число жертв может увеличиться.
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