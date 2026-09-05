Прокуратура предотвратила закупку служебных автомобилей на 61,4 млн тенге в ЗКО
Акимат Каратобинского района планировал приобрести восемь единиц транспорта, несмотря на действующий мораторий.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Прокуратура Каратобинского района предотвратила необоснованное расходование более 61 млн тенге бюджетных средств.
Как сообщили в прокуратуре Западно-Казахстанской области, в июле акимат района разместил на веб-портале государственных закупок объявления о приобретении восьми служебных автомобилей общей стоимостью 61,4 млн тенге.
При этом закупка проводилась несмотря на мораторий, введенный постановлением Правительства №792 от 24 сентября 2025 года.
После вмешательства прокуратуры и внесения соответствующего протеста государственные закупки были отменены.
Таким образом, удалось предотвратить необоснованное расходование 61,4 млн тенге бюджетных средств.
В прокуратуре отметили, что защита государственных интересов остается одним из приоритетных направлений деятельности надзорного органа.
Самое читаемое
- Пенсионера сняли с рейса Алматы - Актау из-за запретного слова
- OpenAI представила GPT 6 Astra: первую модель, сравнявшуюся с человеческим интеллектом
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 5 сентября
- Казахстанец нашел «работу» в соцсетях и оказался за решеткой
- Какие пособия и выплаты положены лицам с инвалидностью в Казахстане