Прокуратура предотвратила закупку служебных автомобилей на 61,4 млн тенге в ЗКО

Прокуратура Каратобинского района предотвратила необоснованное расходование более 61 млн тенге бюджетных средств.

Как сообщили в прокуратуре Западно-Казахстанской области, в июле акимат района разместил на веб-портале государственных закупок объявления о приобретении восьми служебных автомобилей общей стоимостью 61,4 млн тенге.

При этом закупка проводилась несмотря на мораторий, введенный постановлением Правительства №792 от 24 сентября 2025 года.

После вмешательства прокуратуры и внесения соответствующего протеста государственные закупки были отменены.

Таким образом, удалось предотвратить необоснованное расходование 61,4 млн тенге бюджетных средств.

В прокуратуре отметили, что защита государственных интересов остается одним из приоритетных направлений деятельности надзорного органа.