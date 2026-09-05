Новая нефть Казахстана: где находятся главные запасы

Казахстанская нефтяная отрасль подходит к своему профессиональному празднику в период серьезной трансформации. С одной стороны, крупнейшие месторождения страны — Тенгиз, Кашаган и Карачаганак — по-прежнему формируют основу нефтедобычи. С другой — перед государством все острее стоит задача восполнять ресурсную базу и вводить в оборот новые запасы, чтобы сохранить объемы добычи в долгосрочной перспективе.

Именно поэтому сегодня понятие «новая нефть» для Казахстана — это не только открытие очередного гигантского месторождения. Это и новые участки недр, и прирост извлекаемых запасов на уже известных площадях, и освоение сложных месторождений, и выход на шельфовые проекты Каспия. Подробнее в материале BAQ.KZ.

Запас прочности — в новых запасах

Последние данные геологической отрасли показывают, что работа по восполнению ресурсной базы продолжается. По итогам геологоразведочных работ за 2024–2025 годы в Казахстане на государственный учет поставлено 54 новых месторождения. Из них шесть пришлись на углеводородное сырье в 2024 году и еще одно — в 2025-м.

Особенно показательна цифра по приросту запасов: за эти два года прирост ресурсов и запасов нефти составил 199 млн тонн, газа — около 22 млрд кубометров.

При этом государственная геологоразведка в 2026 году получила значительно большее финансирование. На 2024–2026 годы предусмотрено 62,4 млрд тенге, причем на 2026 год приходится 47,9 млрд тенге. Одна из целей — расширение геолого-геофизической изученности территории Казахстана до 2,2 млн кв. км.

Иными словами, страна пытается не просто добывать накопленные за десятилетия запасы, но и заранее формировать следующую ресурсную базу.

Семь новых объектов на государственном учете

Если говорить непосредственно о новых объектах, то в 2024 году впервые на государственный учет были поставлены четыре месторождения углеводородного сырья: Каратурун Западный, Кошкар, Северный Шинжир и Аккуловское Южное.

Это не означает, что каждое из них завтра станет крупным промышленным центром нефтедобычи. Между постановкой месторождения на государственный учет и началом коммерческой добычи проходит значительный путь: необходимо уточнить запасы, провести дополнительные исследования, подготовить проект разработки, обеспечить инфраструктуру и доказать экономическую эффективность.

Поэтому гораздо важнее смотреть не только на количество открытий, но и на то, какие из уже подтвержденных запасов Казахстан способен перевести в промышленную добычу.

Каспийский резерв

Одним из наиболее заметных проектов такого рода становится освоение месторождений Каламкас-море и Хазар в казахстанском секторе Каспийского моря.

Это не новые открытия последних лет: Каламкас-море было открыто в 2002 году, Хазар — в 2007-м. Однако сегодня они относятся к числу главных проектов, которые должны обеспечить стране дополнительную добычу в будущем.

По актуальным данным КазМунайГаза, совокупные прогнозные извлекаемые ресурсы проекта оцениваются примерно в 81 млн тонн нефти и 22 млрд кубометров газа. Объем инвестиций — около 6,4 млрд долларов. На этапе разработки и обустройства планируется создать порядка 2 тыс. рабочих мест.

Проект имеет и особое значение для казахстанского нефтесервиса: строительство морских платформ планируется осуществлять на отечественных верфях. В 2026 году этот этап должен перейти в практическую фазу. (Государственные услуги)

При этом проект нельзя считать гарантированным источником ближайшего прироста добычи. КМГ отмечает, что из-за санкционных ограничений в отношении российского партнера «ЛУКОЙЛа» стороны продолжают оценивать варианты дальнейшей реализации проекта.

Тем не менее потенциал проекта значителен: ранее КМГ оценивал возможный уровень добычи примерно в 4 млн тонн нефти в год, а первую нефть ориентировочно ожидал в 2028–2029 годах.

«Каратон Подсолевой»: ставка на сложную нефть

Еще одно направление — освоение сложных участков недр. Среди них выделяется Каратон Подсолевой в Атырауской области.

Для Казахстана этот проект важен не столько текущими объемами добычи, сколько самим фактом выхода на более сложные геологические объекты. По данным Министерства энергетики, ресурсы участка оцениваются примерно в 353,5 млн тонн нефти.

Именно такие проекты в перспективе могут существенно расширить ресурсную базу страны. Но здесь необходимо учитывать разницу между ресурсами и извлекаемыми запасами: прогнозный ресурс еще не равен тому количеству нефти, которое экономически возможно добыть.

Поэтому оценивать потенциал Каратон Подсолевого сегодня правильнее как долгосрочный ресурсный резерв, а не как гарантированный источник миллионов тонн ближайшей добычи.

Еще один резерв — действующие месторождения

Парадокс современной казахстанской нефтяной отрасли заключается в том, что «новая нефть» может появляться и на старых месторождениях.

В Мангистауской области, например, КМГ продолжает программу реабилитации зрелых месторождений, включая Узен и Карамандыбас. На Узенском месторождении предусматривается бурение новых глубоких оценочных скважин. Ожидаемый прирост ресурсов от двух скважин оценивается более чем в 500 тыс. тонн нефти.

Это принципиально важное направление. Многие казахстанские месторождения разрабатываются десятилетиями, и простое продолжение прежней технологии уже не позволяет поддерживать прежнюю отдачу пласта. Поэтому в отрасли все большее значение приобретают цифровые модели месторождений, управление заводнением, новые методы повышения нефтеотдачи и глубокое бурение.

Фактически Казахстану предстоит одновременно решать две задачи: искать новую нефть и научиться эффективнее извлекать ту, которая уже находится в недрах.

Тенгиз: главный источник прироста сегодня

Пока новые проекты проходят подготовительные этапы, основной реальный прирост добычи обеспечивает Тенгиз.

После завершения проекта будущего расширения ТШО вышел на проектную мощность. В первом полугодии 2026 года компания добыла 16,6 млн тонн нефти, а по итогам года рассчитывает получить до 40 млн тонн. Суточная добыча достигла порядка 120 тыс. тонн.

Таким образом, нынешний рост казахстанской нефтедобычи обеспечивается прежде всего не новыми открытиями, а масштабным расширением крупнейшего действующего месторождения.

Еще ранее Министерство энергетики оценивало прирост добычи от проекта будущего расширения Тенгиза примерно в 12 млн тонн нефти в год.

Кашаган и Карачаганак — следующий уровень

Еще два гиганта — Кашаган и Карачаганак — также остаются ключевыми элементами будущего нефтяного баланса Казахстана.

На Кашагане продолжается развитие инфраструктуры, включая строительство газоперерабатывающего завода мощностью 1 млрд кубометров газа в год. Ожидается, что этот проект позволит увеличить добычу нефти примерно на 1 млн тонн в год. В перспективе рассматривается и второй этап с мощностью ГПЗ 2,5 млрд кубометров, который потенциально может обеспечить еще около 2 млн тонн нефти.

На Карачаганаке ввод шестого компрессора обратной закачки сырого газа должен позволить поддерживать добычу нефти на уровне порядка 10–11 млн тонн в год.

То есть резерв роста Казахстана складывается сразу из нескольких составляющих: расширения Тенгиза, оптимизации Кашагана и Карачаганакского проекта, освоения Каспийского шельфа и геологоразведки новых участков.

Сколько нефти даст Казахстан в 2026 году?

На этом фоне показатели текущего года выглядят неоднозначно.

За первое полугодие 2026 года Казахстан добыл 45,7 млн тонн нефти, что составило 91,6% от уровня аналогичного периода прошлого года. При этом годовой план добычи установлен на уровне около 98 млн тонн.

По данным национальной статистики, в январе–июле 2026 года индекс промышленного производства в добыче сырой нефти составил 91,1% к соответствующему периоду прошлого года.

Причины такой динамики связаны не с отсутствием ресурсов как таковых. Нефтяная отрасль Казахстана зависит от графиков ремонтов, технологических ограничений, состояния отдельных месторождений и возможностей транспортной инфраструктуры.

Поэтому главная задача отрасли сегодня — не просто наращивать добычу любой ценой, а обеспечить устойчивый уровень производства на годы вперед.

Нефть должна превращаться в большую экономику

Еще один важный тренд 2026 года — Казахстан постепенно пытается изменить саму логику развития нефтяного сектора.

Вместо исключительно экспорта сырой нефти страна расширяет переработку и нефтегазохимию. На 2026 год планируется переработать около 18,2 млн тонн нефти и произвести примерно 15,49 млн тонн нефтепродуктов. Параллельно началась подготовка проекта строительства нового НПЗ мощностью до 10 млн тонн нефти в год.

Это особенно важно в контексте будущего новых месторождений. Дополнительные миллионы тонн добытой нефти дают максимальный экономический эффект тогда, когда страна способна не только экспортировать сырье, но и перерабатывать его внутри Казахстана, производя топливо, нефтехимию и продукцию с более высокой добавленной стоимостью.

Что ждет отрасль дальше?

Казахстан входит в новый этап нефтяной истории. Если раньше главным вопросом было освоение гигантских месторождений, открытых еще в советский период и первые годы независимости, то теперь перед отраслью стоит более сложная задача — обеспечить преемственность ресурсной базы.

Для этого стране одновременно нужны новые открытия, доразведка действующих месторождений, технологии повышения нефтеотдачи и освоение сложных участков недр.

Потенциал для этого есть. Только за 2024–2025 годы прирост ресурсов и запасов нефти оценивается в 199 млн тонн. В нефтегазовом секторе за 2025–2026 годы уже восемь месторождений переведены на стадию добычи, а государство продолжает расширять геологическую изученность территории.

Но между цифрой в геологическом отчете и первой тонной товарной нефти лежат годы работы, многомиллиардные инвестиции, бурение, инфраструктура и технологические решения.

Поэтому сегодняшний День работников нефтегазового комплекса — это повод говорить не только о рекордных объемах добычи. За каждой тонной казахстанской нефти стоят геологи, буровики, инженеры, нефтяники, технологи, строители и специалисты нефтесервиса. А будущее отрасли будет определяться уже не только тем, сколько нефти находится в недрах, но и тем, насколько эффективно Казахстан сможет превратить эти запасы в устойчивый экономический ресурс страны.