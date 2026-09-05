В Кызылординской области мужчину приговорили к 20 годам за убийство 16-летней девушки

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам региона вынес приговор мужчине, признанному виновным в убийстве заведомо несовершеннолетней девушки, передает Kazinform.

Трагедия произошла в июне в Шиелийском районе. Вечером 2 июня 16-летняя Балсулу Омирзак вышла из дома и не вернулась. На следующий день ее тело обнаружили в канале Жакаев. Вскоре полиция задержала местного жителя, подозреваемого в преступлении.

В ходе судебного разбирательства вина подсудимого была полностью доказана. Мужчина признал свою вину и попросил прощения у потерпевших.

Суд рассмотрел дело по пункту 14 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Казахстана — убийство заведомо несовершеннолетнего.

В качестве доказательств были представлены признательные показания подсудимого, показания потерпевших и свидетелей, заключения экспертиз, видеозапись, материалы уголовного дела и вещественные доказательства.

Суд назначил мужчине 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. Кроме того, с осужденного взыскали 10 млн тенге в качестве компенсации морального вреда.

Приговор пока не вступил в законную силу.