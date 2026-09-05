В МВД разъяснили порядок действий при получении иностранного гражданства
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Казахстанское законодательство не допускает сохранение гражданства страны после приобретения гражданства другого государства. В МВД рассказали корреспонденту BAQ.KZ, в какие сроки необходимо сообщить о втором гражданстве, какая ответственность предусмотрена за нарушение и сколько казахстанцев утратили гражданство с начала года.
Как сообщили в Министерстве внутренних дел, согласно статье 21 Закона «О гражданстве Республики Казахстан», гражданин Казахстана, получивший гражданство другого государства, обязан в течение 30 календарных дней уведомить об этом органы внутренних дел либо загранучреждение Казахстана.
Кроме того, гражданин должен сдать казахстанский паспорт и (или) удостоверение личности. После приобретения иностранного гражданства регистрируется утрата гражданства Республики Казахстан.
Что грозит за несообщение о втором гражданстве
За нарушение требований законодательства предусмотрена административная ответственность.
Если человек не сообщил о получении иностранного гражданства либо сделал это позднее установленного срока, ему грозит штраф в размере 100 МРП либо административное выдворение за пределы Казахстана. Ответственность предусмотрена частью 2 статьи 496 Кодекса об административных правонарушениях.
Более серьезный штраф предусмотрен за дальнейшее использование казахстанских документов после утраты гражданства.
«За использование паспорта и (или) удостоверения личности гражданина Республики Казахстан лицом, утратившим гражданство Республики Казахстан, предусмотрен штраф в размере 200 месячных расчетных показателей», – сообщили в МВД.
При этом процедура регистрации утраты гражданства может начаться не только после личного обращения самого человека.
В МВД пояснили, что основанием также могут стать сведения о приобретении иностранного гражданства, поступившие от государственных органов Казахстана, в том числе КНБ и МИД, компетентных органов других государств, а также от физических и юридических лиц.
Согласно статье 37 Закона «О гражданстве Республики Казахстан», гражданство прекращается именно в день регистрации его утраты государственными органами.
Около 5 тысяч человек утратили гражданство за семь месяцев
По данным МВД, только за семь месяцев текущего года органы внутренних дел зарегистрировали утрату гражданства Казахстана в отношении порядка 5 тысяч человек.
Для сравнения, за весь 2025 год таких случаев было значительно больше – 21,7 тысячи.
Отдельно в министерстве разъяснили ситуацию с несовершеннолетними. Если ребенок получает паспорт иностранного государства, этот факт также является основанием для регистрации утраты казахстанского гражданства.
Таким образом, само приобретение иностранного гражданства влечет обязанность уведомить государственные органы и сдать документы гражданина Казахстана. Несоблюдение этого требования может привести не только к регистрации утраты гражданства, но и к административной ответственности.
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