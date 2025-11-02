22 человека погибли в результате пожара в магазине в Мексике
Еще 12 человек с ожогами различной степени тяжести были доставлены в больницы.
В мексиканском городе Эрмосильо, расположенном на северо-западе страны, произошла трагедия — в результате пожара в одном из местных магазинов погибли 22 человека, среди них четверо детей, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на газету El Universal.
По предварительным данным, возгорание началось после взрыва у входа в торговое помещение. Пламя стремительно охватило здание, и многие посетители оказались заблокированы внутри. Пожарные оперативно прибыли на место и сумели локализовать огонь, предотвратив его распространение на соседние здания.
Власти штата Сонора начали расследование причин инцидента. Рассматриваются несколько версий, в том числе техническая неисправность и возможное хранение легковоспламеняющихся веществ в помещении.
Губернатор штата Альфонсо Дурасо выразил глубокие соболезнования семьям погибших и поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим. В знак траура муниципальные власти Эрмосильо отменили культурные мероприятия, запланированные в рамках празднования Дня мертвых.
