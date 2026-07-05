22 человека пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Турции
Перевернувшийся микроавтобус перевозил сельскохозяйственных работников.
Сегодня 2026, 13:32
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Сегодня 2026, 13:32Сегодня 2026, 13:32
197Фото: Haber Global
В районе Суруч турецкой провинции Шанлыурфа микроавтобус, перевозивший сельскохозяйственных работников, съехал в овраг, в результате чего пострадали 22 человека.
Как передает Haber Global, авария произошла после того, как у микроавтобуса лопнула шина, из-за чего водитель потерял управление.
Отмечается, что на место происшествия были направлены бригады скорой медицинской помощи, пожарные и сотрудники полиции. Все 22 пострадавших, большинство из которых - женщины, были доставлены в больницу.
Сообщается, что состояние госпитализированных оценивается как хорошее.
По факту ДТП начато расследование.
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