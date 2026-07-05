  • Главная
  • Новости
  • 22 человека пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Турции

22 человека пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Турции

Перевернувшийся микроавтобус перевозил сельскохозяйственных работников.

Сегодня 2026, 13:32
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Haber Global Сегодня 2026, 13:32
Сегодня 2026, 13:32
197
Фото: Haber Global

В районе Суруч турецкой провинции Шанлыурфа микроавтобус, перевозивший сельскохозяйственных работников, съехал в овраг, в результате чего пострадали 22 человека.

Как передает Haber Global, авария произошла после того, как у микроавтобуса лопнула шина, из-за чего водитель потерял управление.

Отмечается, что на место происшествия были направлены бригады скорой медицинской помощи, пожарные и сотрудники полиции. Все 22 пострадавших, большинство из которых - женщины, были доставлены в больницу.

Сообщается, что состояние госпитализированных оценивается как хорошее.

По факту ДТП начато расследование.

Самое читаемое

Наверх