Мужчина отдал незнакомцу телефон для звонка и лишился его в Усть-Каменогорске
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Усть-Каменогорске тревожная кнопка SOS помогла мужчине обратиться в полицию после того, как незнакомец забрал его телефон и скрылся, передает ДП Восточно-Казахстанской области.
Инцидент произошел ночью возле одного из домов на проспекте Назарбаева.
По данным полиции, неизвестный мужчина подошел к 32-летнему горожанину и попросил телефон, объяснив, что ему необходимо срочно позвонить. Получив устройство, он скрылся. Оставшись без телефона, потерпевший заметил поблизости тревожную кнопку SOS и воспользовался ею.
Сигнал поступил в Центр оперативного управления ДП ВКО. Оператор связался с мужчиной, выяснил обстоятельства произошедшего и передал ориентировку нарядам полиции.
Подозреваемого установили
В течение дежурных суток полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 47-летний житель Усть-Каменогорска.
По факту произошедшего проводится досудебное расследование. Другие подробности в полиции пока не сообщили.
В ДП напомнили, что установленные в общественных местах кнопки SOS позволяют напрямую связаться с полицией и обратиться за помощью в экстренной ситуации.
Самое читаемое
- Кому в Казахстане повысят зарплаты в ближайшие четыре года, рассказали в Миннацэкономики
- Похищение и убийство мастера спорта: шесть человек предстанут перед судом в Шымкенте
- Как живет тигрица Үміт после выпуска в дикую природу Казахстана
- Фиктивный брак ради 50 млн: подполковника КНБ отправили в тюрьму
- Как одинокой матери получить жилье в Казахстане