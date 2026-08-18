Мужчина отдал незнакомцу телефон для звонка и лишился его в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске тревожная кнопка SOS помогла мужчине обратиться в полицию после того, как незнакомец забрал его телефон и скрылся, передает ДП Восточно-Казахстанской области.

Инцидент произошел ночью возле одного из домов на проспекте Назарбаева.

По данным полиции, неизвестный мужчина подошел к 32-летнему горожанину и попросил телефон, объяснив, что ему необходимо срочно позвонить. Получив устройство, он скрылся. Оставшись без телефона, потерпевший заметил поблизости тревожную кнопку SOS и воспользовался ею.

Сигнал поступил в Центр оперативного управления ДП ВКО. Оператор связался с мужчиной, выяснил обстоятельства произошедшего и передал ориентировку нарядам полиции.

Подозреваемого установили

В течение дежурных суток полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 47-летний житель Усть-Каменогорска.

По факту произошедшего проводится досудебное расследование. Другие подробности в полиции пока не сообщили.

В ДП напомнили, что установленные в общественных местах кнопки SOS позволяют напрямую связаться с полицией и обратиться за помощью в экстренной ситуации.