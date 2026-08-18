«Вы просто скоты»: Димаш Кудайберген о мужчинах, избивающих женщин

Казахстанский певец Димаш Кудайберген выступил против насилия над женщинами. Артист в Instagram обратился к мужчинам, которые поднимают руку на женщин.

Те, кто избивает женщин и ещё гордится этим, как вы вообще можете называть себя мужчинами?! Если ваши кулаки способны только на женщин, то вы не мужчины — вы просто скоты. Пытаться заслужить уважение, унижая и избивая женщину, — это самое дно человечности! — написал Димаш.

Публикация собрала тысячи комментариев. Артиста поддержали как казахстанцы, так и его поклонники из других стран. Публикация появилась на фоне обсуждения смерти 19-летней Мадины Авезовой в Жамбылской области. Девушка покончила с собой, у неё остался восьмимесячный ребёнок. По словам подруги Мадины, незадолго до смерти девушка рассказывала о конфликтах с мужем и утверждала, что он её избивал. Подруга также заявила, что видела на теле девушки синяки и получала фотографии травм.

Перед смертью Мадина, как утверждается, собиралась уйти от мужа и подать на развод. Согласно опубликованной переписке, один из последних конфликтов произошёл из-за шоколадного бисквита «Барни», купленного для ребёнка. Мадина рассказала подруге, что съела его сама, после чего муж якобы ударил её. После ссоры девушка собрала вещи и попросила у подруги 15 тысяч тенге. Вскоре стало известно о её смерти.

Полиция Жамбылской области начала досудебное расследование по факту доведения до самоубийства. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.