Кто идет в первый Курултай: портрет 545 кандидатов
За 145 мандатов Курултая поборются 545 кандидатов от семи партий. Их средний возраст – 45,4 года, среди них 172 женщины и 74 гражданина в возрасте до 35 лет.
18 Августа 2026, 09:47
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Самое читаемое
- Похищение и убийство мастера спорта: шесть человек предстанут перед судом в Шымкенте
- Кому в Казахстане повысят зарплаты в ближайшие четыре года, рассказали в Миннацэкономики
- Казахстанца арестовали за удар супруги во время семейной ссоры
- Кыргызстан раскрыл свою версию масштабного энергосбоя, затронувшего Алматы
- Религиозная одежда в школе: кто ответит за нарушение формы