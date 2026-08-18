Кто идет в первый Курултай: портрет 545 кандидатов

23 августа в Казахстане впервые пройдут выборы депутатов Курултая. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 545 кандидатов по спискам семи политических партий. Среди них - бывшие депутаты Парламента, предприниматели, государственные служащие, ученые, врачи, педагоги, спортсмены и представители общественности. BAQ.KZ проанализировал возрастной и социальный состав кандидатов, численность партийных списков, а также выяснил, сколько бывших депутатов вновь выдвинулись на выборы.

545 кандидатов на 145 мандатов

По данным ЦИК, на 145 депутатских мандатов Курултая претендуют 545 кандидатов. Таким образом, в среднем на одно место приходится 3,8 кандидата.

Количество кандидатов по партиям:

«Әділет» – 186;

Respublica – 75;

Народная партия Казахстана – 72;

«Ауыл» – 69;

«Ақ жол» – 63;

«Байтақ» – 47;

ОСДП – 33.

Изначально Respublica выдвинула 76 кандидатов, однако после добровольного выхода одного из них в окончательном зарегистрированном списке осталось 75 человек.

Средний возраст кандидатов – 45,4 года

По данным ЦИК, из 545 кандидатов 172 – женщины, 373 – мужчины. В партийные списки включены 74 кандидата в возрасте до 35 лет и 19 граждан с инвалидностью. Средний возраст кандидатов составляет 45,4 года. Совокупная доля женщин, молодежи и лиц с инвалидностью – 43,9%.

На выборах в Мажилис в 2023 году в партийных списках было 281 кандидат. Их средний возраст составлял 45,7 года, среди них было 80 женщин и 19 кандидатов в возрасте до 29 лет. Необходимое представительство женщин, молодежи и лиц с инвалидностью было соблюдено по каждой партии, а общая доля этих категорий составляла 38,1%.

Таким образом, средний возраст кандидатов практически не изменился: в 2023 году – 45,7 года, в 2026 году – 45,4 года.

Как изменилось число кандидатов от партий с 2023 года?

На выборах в Мажилис в 2023 году в партийных списках семи партий насчитывался в общей сложности 281 кандидат. В том числе AMANAT выдвинул 90 человек, «Ақ жол» – 54, НПК – 52, ОСДП – 19, «Байтақ» – 18, «Ауыл» – 25, Respublica – 23 кандидата.

На выборах в Курултай в 2026 году общее число кандидатов выросло до 545.

Так, у партий, участвовавших в выборах и в 2023, и в 2026 годах, количество кандидатов изменилось следующим образом:

«Ақ жол»: с 54 до 63 ;

; «Ауыл»: с 25 до 69 ;

; «Байтақ»: с 18 до 47 ;

; НПК: с 52 до 72 ;

; ОСДП: с 19 до 33 ;

; Respublica: с 23 до 75.

Отметим, партия AMANAT, участвовавшая в выборах в Мажилис в 2023 году, в 2026 году объединилась с партией «Әділет».

Кого партии выдвинули в Курултай?

В списках партий, участвующих в выборах в Курултай, наряду с опытными политиками представлены предприниматели, педагоги, врачи, ученые, спортсмены, журналисты и специалисты других сфер.

«Ақ жол»: бывшие депутаты и новые кандидаты

Демократическая партия «Ақ жол» выдвинула на выборы в Курултай 63 кандидата. По данным Центральной избирательной комиссии, 22 из них относятся к категориям женщин, молодежи и лиц с инвалидностью. Это составляет 34,9% партийного списка.

Среди кандидатов есть предприниматели, педагоги, бывшие сотрудники полиции и юристы. Также выдвинуты бывшие депутаты, которые в разные годы работали в Мажилисе. Среди них Азат Перуашев, Дания Еспаева, Ерлан Барлыбаев, Берик Дюсембинов, Казыбек Иса, Серик Ерубаев, Максат Раманқулов, Ержан Бейсенбаев, Юрий Ли, Андрей Линник, Ерлик Омиргали и Олжас Нуралдинов.

«Ауыл»: преобладают специалисты аграрной сферы

Партия «Ауыл» выдвинула на выборы в Курултай 69 кандидатов. В списке – бывшие депутаты Каракат Абден, Серик Егизбаев, Жигули Дайрабаев, Ерболат Саурықов и Николай Арсютин. Новый председатель партии Кайрат Айтуганов также зарегистрирован кандидатом.

Большинство кандидатов представляют руководство партии и ее региональные филиалы. Кроме того, в список вошли представители аграрной отрасли, бизнеса, образования и науки.

Среди них – ректор Медицинского университета Астаны Анар Турмухамбетова, ректор Костанайского инженерно-экономического университета Арман Исмаилов, Герой Труда Казахстана Эльмира Траисова и заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента Даурен Бабамуратов.

71% кандидатов в партийном списке – мужчины, 29% – женщины. Также в список включены шесть граждан с инвалидностью. Более половины претендентов находятся в возрасте от 35 до 55 лет.

«Әділет»: партия с самым большим числом кандидатов

Партия «Әділет» выдвинула наибольшее число кандидатов на выборах в Курултай. В партийном списке – 186 человек.

Среди них заместитель руководителя Администрации Президента Ерлан Карин, председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин, бывший председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова, уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева и министр просвещения Жулдыз Сулейменова.

В список также вошли бывшие депутаты Мажилиса Асхат Аймагамбетов, Ерлан Саиров, Айдос Сарым, Никита Шаталов, Мурат Абенов, Екатерина Смышляева, Сергей Пономарев, Максим Рожин, Снежана Имашева и Марат Башимов.

Кроме того, кандидатом от партии «Әділет» выдвинута Айжан Аймаганова, выступавшая прокурором на судебном процессе по делу Куандыка Бишимбаева.

Партия выплатила за 186 кандидатов избирательный взнос на общую сумму 237 млн 150 тыс. теңге. Размер взноса за одного кандидата составил 1 млн 750 тыс. теңге.

«Байтақ»: ставка на профессиональных специалистов

Партия зеленых Казахстана «Байтақ» выдвинула 47 кандидатов. Ранее партия заявила 51 человека, однако после съезда четверо из них отказались от участия в выборах.

Поскольку на выборах в Мажилис в 2023 году партия набрала 2,30% голосов, она получила 30-процентную скидку на избирательный взнос. В результате за 47 кандидатов было выплачено 41 млн 947 тыс. теңге.

По словам председателя партии Азаматхана Амиртаева, в список вошли профессиональные юристы, предприниматели, экологи, инженеры, педагоги и врачи.

Народная партия Казахстана: бывшие депутаты и известные личности

Народная партия Казахстана выдвинула на выборы в Курултай 72 кандидата.

В партийном списке представлены бывшие депутаты Ирина Смирнова, Асылбек Нуралин и Кенжегул Сейтжан. Кроме того, кандидатами стали певица Тамара Асар и известный в социальных сетях учитель Игорь Гноевой.

В список также вошли экс-сенатор Ляззат Сулейменова, бывший заместитель министра здравоохранения Ляззат Актаева и двукратный чемпион мира по муай-тай Данияр Аргумбаев.

Новоизбранный председатель партии Нурсултан Шоканов и его заместители также баллотируются в депутаты Курултая.

ОСДП: 33 кандидата

Наименьшее число кандидатов на выборы в Курултай выдвинула Общенациональная социал-демократическая партия. В ее списке 33 человека.

Большинство кандидатов представляют центральный аппарат партии и региональный актив. Среди бывших депутатов – Асхат Рахимжанов, Нурлан Ауесбаев, Ажар Сагандыкова и Наурыз Сайлаубай.

Respublica: от блогеров до предпринимателей

Партия Respublica выдвинула на выборы в Курултай 75 кандидатов. В списке представлены предприниматели, журналисты, спортсмены, IT-специалисты и представители сферы культуры.

Среди кандидатов – блогер Бейбит Алибеков и участник группы «Ирина Кайратовна» Азамат Маркленов. Из числа бывших депутатов от партии в выборах участвуют Айдарбек Ходжаназаров, Олжас Куспеков, Динара Наумова, Екатерина Смолякова и Нургуль Тау.