Новый путь в Китай и заводы на миллиарды долларов: чем область Абай привлекает инвесторов

По объёму привлечённых инвестиций Абайская область занимает 4-е место в стране. В 2025 году в регионе реализовали 15 инвестпроектов. На 2026 год запланирован ещё 41. Больше 30-ти из них уже перешли из стадии переговоров в активную фазу: предприятия закладывают капсулы, строят здания, закупают оборудование, завершают документальные процедуры, готовятся к запуску.

В Управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Абай рассказали, что изменения видны не только в объёме вложений, но и в количестве проектов, которые находятся в инвестиционном пуле. Для сравнения, в 2024 году таких проектов было 29, сейчас уже 114.

Фото пресс-службы акимата обаласти Абай

За первое полугодие 2026 года приток инвестиций увеличился на 30,5%, а в экономику области привлечено 232,3 млрд. тенге.

Чем область привлекает инвесторов?

Абайская область является для инвестора своеобразным логистическим «плечом», которое с двух сторон граничит с Россией и Китаем. Эти страны действительно во многом связаны именно через Абайскую область и его важные торговые и транспортные маршруты, формировавшиеся годами. Здесь был и остаётся аналог «Великого Шёлкового пути», который соединяет Европу и Азию. А развитие пограничной инфраструктуры и новых железнодорожных направлений способно ещё больше усилить это преимущество.

Один из наиболее масштабных проектов – строительство железнодорожной линии Аягоз-Бахты, реализуемый с участием китайского капитала. Концепцию утвердили ещё в 2023-м, а активная работа по проекту началась только в прошлом году. Изначально реализовать его намеревалась российская компания, однако затем к проекту пришли китайские инвесторы. Смена компаний и затянула проект.

После завершения строительства Казахстан получит третий железнодорожный переход с Китаем протяжённостью 272 км. Сейчас между странами действует два основных железнодорожных перехода: Достык-Алашанькоу и Алтынколь-Хоргос.

Новая двухпутная железнодорожная линия Бахты-Аягоз соединит Казахстан с китайским городом Чугучак, планируя увеличить пропускную способность между странами с 28 млн. до 48 млн. тонн груза. Это поможет разгрузить южные пункты пропуска и привлечь дополнительные объёмы транзита.

Фото пресс-службы акимата обаласти Абай

«Для Абайской области это означает не только новую транспортную артерию, но и перспективу создания собственного логистического хаба. Именно логистика становится одним из аргументов, который регион использует в разговоре с потенциальными инвесторами», – уточнил руководитель Управления предпринимательства области Абай Айбек Рахымбеков.

Из-за выгодного расположения области среди проектов последних лет всё больше предприятий, связанных с переработкой сырья и обрабатывающей промышленностью.

В Аягозском районе началась реализация крупного проекта Айдарлы – одного из наиболее масштабных медных месторождений региона. Оно входит в Топ-10 месторождений мира по запасам меди. Разведочные работы здесь проводили ещё с опорой на данные советского периода, а затем были проведены дополнительные исследования и доразведка. После выхода предприятия на полную мощность планируется ежегодно перерабатывать 75 млн. тонн руды, производить 226 тысяч тонн медного и 3,55 тысяч тонн молибденового концентрата.

Зелёный алюминий и китайский интерес

Основные страны-инвесторов в Абайскую область: Китай, Азербайджан, Турция и Россия. При этом именно китайское направление становится одним самым масштабным.

Напомним, что в конце июня аким области Абай Берик Уали подписал меморандумы с КНР на общую сумму 4 млрд. долларов США. Среди потенциальных партнёров – компания DDS Group, специализирующаяся на промышленной модернизации, строительстве инфраструктуры и развитии индустриальных парков. Её интерес направлен на Маканчинский район, где планируется построить индустриальный парк общей площадью 3 000 гектаров в селе Бахты за 1,5 млрд. долларов.

Фото пресс-службы акимата обаласти Абай

Компания Jiachen Group хочет построить в этом же районе алюминиевый завод стоимостью 1 миллиард долларов. Ещё один алюминиевый завод в том же Маканчинском районе намерена построить компания Inner Mongolia Wanjiang Invest. А также запустить электростанцию мощностью 1 ГВт.

Китайские инвесторы «облюбовали» Маканчинский район не случайно – он граничит с их страной. Недавно Поднебесная построила здесь завод по производству подсолнечного масла.

Сейчас акимат ведёт переговоры с китайской компанией из Внутренней Монголии. Согласно проектам, из Китая планируют доставлять сырьё – глинозём, перерабатывать его уже в Казахстане, а экспортировать готовый алюминий в Европу.

Сегодня за китайские капитал конкурируют не только регионы Казахстана между собой, но и страны Центральной Азии, в том числе Узбекистан и Кыргызстан.

Фото пресс-службы акимата обаласти Абай

Появляются проекты на Алаколе. В частности, строительство круглогодичного санатория с азербайджанским участием стоимостью около 11 млрд. тенге и планы китайского инвестора по строительству крупной гостиницы.

СЭЗ и промышленные парки

Сейчас область работает над созданием свободной экономической зоны (СЭЗ) в левобережье Семея. Её принцип выражается в простой формуле: приходи с проектом и получай земельный участок с готовой инфраструктурой и особыми условиями.

Предварительная площадь СЭЗ – около 600 гектаров с возможностью расширения до 1000 гектаров. Главное преимущество такого режима для бизнеса – налоговые и таможенные преференции. В частности, это освобождение от корпоративного подоходного налога, снижение налоговой нагрузки, а также возможность не платить таможенные пошлины при ввозе оборудования для предприятий, размещённых на территории СЭЗ.

Фото пресс-службы акимата обаласти Абай

Похожий подход используется и в развитии промышленных парков. В Семее уже существует индустриальная зона. Сейчас к ней добавили ещё 100 гектаров. Разрабатывается ПСД на строительство малого промышленного парка.

Предполагается создание большого производственного здания, внутри которого смогут работать разные предприниматели. Например, один предприниматель сможет разместить швейное производство, другой – пищевое, третий – выпуск спецодежды. При этом предприятия потенциально смогут кооперироваться и поставлять продукцию или услуги друг другу и на внешний рынок.

Такая модель особенно интересна для малого и среднего бизнеса: предпринимателю не нужно с нуля строить собственный производственный объект.

«Смысл индустриальной зоны в том, что государство даёт всю инфраструктуру – тепло, воду, электричество, связь, а заводы уже приходят, подключаются и начинают работать», – уточнил Айбек Рахымбеков.

И здесь возникает вопрос: насколько регион способен обеспечить инфраструктурную часть инвестиционного предложения?

В некоторых районах области отсутствует необходимая инженерная инфраструктура, например, дороги. В самом Семее остаётся проблема дефицита тепловой энергии на правом берегу, слабые канализационные сети.

В результате некоторые проекты невозможно реализовать не потому, что инвестор отказался от идеи, а потому, что регион пока не может предложить ему необходимые условия. В качестве примера называют гостиничные и рыночные проекты, реализация которых напрямую связана с возможностью обеспечить объекты теплом.

Опыт других областей показывает, насколько важным здесь может быть инструмент СЭЗ. Например, в Павлодарской области действует один из крупных и успешных СЭЗ по стране. Для Абайской области это особенно актуально сейчас, когда количество инвестиционных проектов растёт значительно быстрее, чем раньше.

Главный вопрос теперь в том, сможет ли инфраструктура региона успеть за его инвестиционными амбициями?