Аким области Берик Уали провел встречу с зарубежными инвесторами - президентом корпорации Китайской Народной Республики "СанБао" Кан Хэпином и председателем совета директоров компании "Ордос Ваньцзянь Групп" Ли Цзиньси, передаёт BAQ.KZ.

В ходе встречи были обсуждены результаты договоренностей, достигнутых на предыдущих переговорах, а также ход реализации совместных проектов. Во встрече приняли участие заместители акима области, руководители профильных управлений и бизнес-сообщества.

Особо отмечено, что предприниматели двух сторон достигли соглашения о реализации в области трех крупных проектов общей стоимостью 22 млрд тенге. Два из них связаны с деревообработкой, один - со строительством предприятия по производству солнечных панелей.

Во время встречи, прошедшей в свободном формате, глава региона подчеркнул важность каждого проекта для экономики области.

"На сегодняшней встрече всесторонне обсуждены ход реализации совместных проектов, актуальные вопросы и основные направления дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. Ранее достигнутые договорённости уже дают конкретные результаты. Работу в этом направлении мы будем продолжать", - отметил аким области.

В настоящее время в области Абай ведётся системная работа по привлечению инвестиций. В прошлом году были введены в эксплуатацию 15 инвестиционных проектов общей стоимостью 24,1 млрд тенге, в результате чего создано 391 новое рабочее место. Количество реализуемых проектов увеличилось с 29 до 101. Кроме того, сформирован региональный инвестиционный пул из 48 проектов общей стоимостью 605,5 млрд тенге.