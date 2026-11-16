22 новых препарата для казахстанцев: Минздрав расширил перечень лекарств на амбулаторном уровне

Для миллионов казахстанцев своевременное получение лекарств – вопрос, от которого напрямую зависит непрерывность лечения. Теперь при планировании закупок в стране учитывают не только общую потребность медицинских организаций, но и назначения конкретных пациентов. Кроме того, резерв препаратов увеличили до 35%, чтобы снизить риск перебоев с обеспечением.

Персонифицированное планирование амбулаторного лекарственного обеспечения Министерство здравоохранения внедряет с 2025 года. При таком подходе потребность в препаратах рассчитывается на основе данных о пациентах и назначенной им терапии.

Это позволяет точнее определять объемы закупок и учитывать потребности людей, которым лекарства необходимы на постоянной основе.

Расширяется и сам перечень доступных препаратов. В этом году в него включили 22 современных лекарства для лечения 14 заболеваний.

Еще одно изменение касается страхового запаса. Его увеличили до 35% от общего годового объема закупаемых препаратов. Такой резерв необходим для обеспечения вновь выявленных пациентов и предотвращения перерывов в лечении.

Если в отдельных медицинских организациях или регионах возникает нехватка определенных препаратов, предусмотрена возможность их оперативного перераспределения.

Масштаб системы достаточно большой: сегодня в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения препараты получают 2,1 млн пациентов с 76 заболеваниями. Общий объем финансирования составляет около 245 млрд тенге.

Главная задача этих изменений — сделать обеспечение лекарствами более адресным и предсказуемым, чтобы необходимые препараты поступали пациентам своевременно, а лечение не зависело от перебоев с поставками.