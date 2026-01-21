В одном из регионов Индии власти уже более десяти дней пытаются поймать дикого слона, который с начала января стал участником серии смертельных нападений на людей. По данным СМИ, в результате атак животного погибли 22 человека.

Как сообщает издание Complex, агрессивный самец слона начал выходить к населённым пунктам в первые дни 2026 года. Он нападал на жителей деревень, в том числе ночью, когда люди спали в своих домах. Среди погибших оказался и специалист, привлечённый властями для помощи в поимке животного.

По словам экспертов, подобные инциденты в Индии происходят всё чаще. Учёные связывают рост конфликтов между людьми и слонами с сокращением лесных массивов и разрушением естественной среды обитания животных, что вынуждает их выходить к человеческим поселениям в поисках пищи и воды.

Лесной инспектор дивизиона Кулдип Мина отметил, что происходящее является беспрецедентным для данного региона. По его словам, слон относительно молод, практически постоянно перемещается и, вероятно, отделился от стада. Также специалисты не исключают, что животное находится в периоде спаривания, что может объяснять повышенный уровень агрессии.

Власти подчёркивают, что главная цель операции – не уничтожение, а поимка слона и его возвращение в естественную среду обитания. Поисково-спасательные мероприятия продолжаются.