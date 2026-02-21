Аким Абайской области Берик Уали посетил Курчатов и ознакомился с рядом социально значимых объектов. Глава региона принял участие в церемонии вручения ключей от квартир, передает BAQ.KZ.

В прошлом году за счет частного инвестора был восстановлен четырехэтажный 36-квартирный жилой дом по улице Школьная. В доме расположены 8 однокомнатных, 16 двухкомнатных и 12 трехкомнатных квартир. Жилье предназначено для граждан, состоящих в очереди из числа социально уязвимых категорий населения. В настоящее время квартиры полностью выкуплены и переданы в «Отбасы банк» для распределения среди очередников.

Аким области поздравил новоселов с радостным событием. Он отметил, что впереди страну ожидает исторический шаг – референдум, который станет важным звеном на пути укрепления государственности и демократических ценностей.

«Сегодня мы собрались по значимому для страны и радостному для людей поводу. 22 семьи отмечают новоселье. В ближайшие месяцы еще 14 квартир будут переданы гражданам этой категории. Таким образом, 36 семей получат собственное жилье. Эти квартиры предоставляются социально уязвимым гражданам и детям-сиротам. Это не просто жилье – это начало новой жизни, символ надежды и уверенности в завтрашнем дне. Это конкретное проявление социальной ответственности государства перед народом. В дальнейшем в городе будут реконструированы ещё три многоквартирных дома», – сказал Берик Уали.

Новоселы поделились радостью и выразили благодарность.

«Сегодня для нас особенный день. Люди, которые годами стояли в очереди, получили жилье. Наш город преображается с каждым днем. Мы слышим, что по поручению Главы государства Курчатову будет присвоен статус «наукограда». Благодарим Президента Касым-Жомарта Токаева за поддержку», – отметил житель Курчатова Қабдрашит Төлеуханұлы.

В Курчатове планируется реализация крупных проектов: строительство конденсационной электростанции мощностью 700 МВт, углехимического комплекса по глубокой переработке угля, а также обогатительной фабрики по переработке 150 тысяч тонн молибденовой руды в год.

Активно развивается инфраструктура. В 2025 году введен в эксплуатацию участок автодороги «Курчатов-Павлодар». Ведется работа по присвоению трассе «Семей-Курчатов» статуса дороги республиканского значения, что позволит повысить ее качество и транспортную доступность. В рамках модернизации улично-дорожной сети уложен первый слой асфальта, завершение второго слоя запланировано на 2026 год. При спонсорской поддержке Қазцинк внутридворовые дороги обновлены на 100%.

В 2025 году введен в эксплуатацию после реконструкции Дом детского и юношеского творчества, восстановлено здание для молодежи, завершено строительство двух многоквартирных домов. Полностью модернизирована школа №2. Кроме того, на станции «Дегелең» ведутся работы по обновлению железнодорожного перрона и строительству нового здания вокзала.