В столице завершился международный научный конкурс по космическим исследованиям «Открываем мир науки» среди учащихся 9-11 (12) классов. В церемонии подведения итогов приняла участие министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова. Награждение победителей и призеров состоялось в средней школе Келешек мектебі №115 города Астаны, передает BAQ.KZ.

«В Республике Казахстан развитию науки ежегодно уделяется особое внимание. Поддержка молодых ученых осуществляется на системной основе. Глава государства высоко оценивает труд ученых, и совсем недавно ряду молодых исследователей были вручены ключи от квартир. Это наглядное подтверждение того, что в стране обеспечивается последовательная поддержка науки и образования. Как вам известно, мы приняли новую Конституцию Республики Казахстан. В данном документе в качестве стратегических приоритетов развития государства определены человеческий капитал, наука и образование. Это свидетельствует о высоком доверии к вам, молодым исследователям. Ваш труд и стремление к знаниям станут прочной основой будущего страны. Глава государства возлагает на вас большие надежды», - отметила Жулдыз Сулейменова.

В конкурсе приняли участие около 200 школьников и 20 научных руководителей из всех регионов страны, а также из Китайской Народной Республики и Турции. Основная цель конкурса заключается в выявлении, развитии и поддержке одаренных учащихся, повышении интереса молодежи к научно-исследовательской деятельности, популяризации отечественных и мировых достижений в космической сфере, а также укреплении международного научного сотрудничества.

По итогам конкурса, прошедшего по трем направлениям, победители и призеры награждены дипломами I, II и III степеней Министерства просвещения РК, а также золотыми, серебряными и бронзовыми медалями. В частности, 22 учащихся заняли первое место, 35 второе, 58 третье место.