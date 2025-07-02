В Астане сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль марки TANK с накопленными штрафами на сумму более 220 миллионов тенге, передает BAQ.KZ.

Как сообщает Polisia.kz, задержание произошло на проспекте Богенбай батыра.

За рулём находился 40-летний житель столицы, сотрудник компании — владельца автомобиля. По данным полиции, мужчина систематически нарушал правила дорожного движения и игнорировал постановления о наложении штрафов.

В результате автомобиль был эвакуирован на специализированную стоянку, а в отношении нарушителя начато исполнительное производство.

Дело передано частным судебным исполнителям, которые могут взыскать сумму в полном объёме, включая арест имущества и ограничение на управление ТС.

В полиции подчёркивают:

"Уклонение от уплаты административных штрафов не освобождает от ответственности. Граждане обязаны своевременно оплачивать нарушения и соблюдать ПДД".

Нарушителю теперь придётся оплатить астрономическую сумму, если он намерен вернуть автомобиль и избежать дальнейших ограничений со стороны органов правопорядка.