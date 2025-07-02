220 млн тенге нужно заплатить казахстанцу, чтобы забрать свой TANK
У жителя Астаны накопились штрафы на 220 млн тенге.
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В Астане сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль марки TANK с накопленными штрафами на сумму более 220 миллионов тенге, передает BAQ.KZ.
Как сообщает Polisia.kz, задержание произошло на проспекте Богенбай батыра.
За рулём находился 40-летний житель столицы, сотрудник компании — владельца автомобиля. По данным полиции, мужчина систематически нарушал правила дорожного движения и игнорировал постановления о наложении штрафов.
В результате автомобиль был эвакуирован на специализированную стоянку, а в отношении нарушителя начато исполнительное производство.
Дело передано частным судебным исполнителям, которые могут взыскать сумму в полном объёме, включая арест имущества и ограничение на управление ТС.
В полиции подчёркивают:
"Уклонение от уплаты административных штрафов не освобождает от ответственности. Граждане обязаны своевременно оплачивать нарушения и соблюдать ПДД".
Нарушителю теперь придётся оплатить астрономическую сумму, если он намерен вернуть автомобиль и избежать дальнейших ограничений со стороны органов правопорядка.
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