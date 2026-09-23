223 лота «СК-Фармации» предложили проверить на законность

Депутат Курултая, член фракции партии «Ақ жол» Асылхан Кожахметов предложил проверить закупки «СК-Фармации». С депутатским запросом он обратился к министру здравоохранения Акмарал Альназаровой, Генеральному прокурору Берику Асылову и председателю Агентства по защите и развитию конкуренции Марату Омарову, передает BAQ.KZ.

По словам депутата, предприниматели продолжают жаловаться на работу «СК-Фармации». Ранее фракция уже поднимала вопросы роста цен на лекарства, перебоев с поставками, доступа казахстанских производителей к закупкам и нарушений, выявленных во время государственного аудита.

На этот раз поводом стало обращение ТОО «DOLCE». Компания указала на возможные проблемы при проведении закупок.

В частности, речь идет о подтверждении статуса отечественного производителя. По словам депутата, предприниматели заявляют, что к разным участникам закупок могут предъявляться разные требования.

«Правила закупок должны быть одинаковыми для всех. Нельзя сначала допускать участников к процедуре закупок, а затем фактически менять требования в зависимости от конкретного поставщика или товара», – говорится в запросе.

Еще один вопрос касается компаний, которые внесены в реестр недобросовестных участников государственных закупок. Как отметил Кожахметов, действующие правила прямо не запрещают им участвовать в закупках «СК-Фармации». Депутат попросил дать правовую оценку этой ситуации.

Также он предложил проверить закупку медицинских изделий на 2027 год. Она была объявлена 26 июня и включает 223 лота. По словам депутата, отечественные производители сообщают, что требования к участникам применяются не одинаково.

«В результате отечественный производитель, который инвестировал в производство, создание рабочих мест и развитие собственной производственной базы, оказывается в менее выгодном положении по сравнению с участниками, которые не брали на себя подобных обязательств перед экономикой страны», – заявил Кожахметов.

Отдельно депутат обратил внимание на жалобы бизнеса в Минздрав и Генпрокуратуру. По его словам, обращения на действия «СК-Фармации» в некоторых случаях направляют для рассмотрения самой компании.

Фракция «Ақ жол» предлагает прекратить такую практику и проводить независимую проверку жалоб.

Кроме того, депутаты попросили установить единые требования для подтверждения статуса отечественного производителя, проверить возможность участия недобросовестных поставщиков и законность закупки медицинских изделий на 2027 год. Если нарушения подтвердятся, предлагается принять меры вплоть до отмены результатов закупок и привлечения виновных к ответственности.