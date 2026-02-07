22,3 млн тенге командировочных расходов не выплатили педагогам в СКО

Прокуроры Северо-Казахстанской области защитили конституционные права работников в сфере образования.

Сегодня, 14:32
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня, 14:32
Сегодня, 14:32
42
Фото: Pixabay.com

В ходе проведенного анализа установлены нарушения требований Трудового кодекса Республики Казахстан, выразившиеся в невыплате работникам предусмотренных законом выплат. Органами прокуратуры на системной основе проводится работа по выявлению и пресечению нарушений законодательства в сфере трудовых отношений, передаёт BAQ.KZ.
 
Так, отделами образования Тайыншинского и Уалихановского районов вопреки требованиям статьи 52 Кодекса 215 педагогическим работникам не были выплачены командировочные расходы, связанные с прохождением курсов повышения квалификации, на общую сумму 22,3 млн тенге.
 
По актам прокурорского надзора виновные должностные лица привлечены к установленной законом ответственности, 128 работникам произведены выплаты на сумму 10 млн тенге.
 
По оставшимся работникам работа по восстановлению нарушенных прав продолжается.
 
Всего с начала текущего года органами прокуратуры защищены трудовые права 160 работников.

Надзорный орган продолжает работу, направленную на обеспечение законности и предупреждение нарушений в сфере трудовых отношений.

Самое читаемое

Наверх