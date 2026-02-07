22,3 млн тенге командировочных расходов не выплатили педагогам в СКО
Прокуроры Северо-Казахстанской области защитили конституционные права работников в сфере образования.
В ходе проведенного анализа установлены нарушения требований Трудового кодекса Республики Казахстан, выразившиеся в невыплате работникам предусмотренных законом выплат. Органами прокуратуры на системной основе проводится работа по выявлению и пресечению нарушений законодательства в сфере трудовых отношений, передаёт BAQ.KZ.
Так, отделами образования Тайыншинского и Уалихановского районов вопреки требованиям статьи 52 Кодекса 215 педагогическим работникам не были выплачены командировочные расходы, связанные с прохождением курсов повышения квалификации, на общую сумму 22,3 млн тенге.
По актам прокурорского надзора виновные должностные лица привлечены к установленной законом ответственности, 128 работникам произведены выплаты на сумму 10 млн тенге.
По оставшимся работникам работа по восстановлению нарушенных прав продолжается.
Всего с начала текущего года органами прокуратуры защищены трудовые права 160 работников.
Надзорный орган продолжает работу, направленную на обеспечение законности и предупреждение нарушений в сфере трудовых отношений.
