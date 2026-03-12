С начала года количество удаленных пользователей Казахстанской национальной электронной библиотеки достигло 227 446 читателей. Количество документов, загруженных с разрешения авторов, составило 329 485, а общее число просмотров материалов достигло 1 408 540, передает BAQ.KZ.

В настоящее время Казахстанская национальная электронная библиотека используется читателями из многих стран мира. Основные пользователи зарегистрированы в Казахстане, Китае, России, США, Вьетнаме, Узбекистане, Турции, Нидерландах, Франции и Кыргызстане.

Фонд Национальной электронной библиотеки насчитывает 84 664 документа на 64 языках. В их числе книги различных тематик, статьи, газеты и журналы, диссертации, нотные издания, аудио- и видеоматериалы, а также архивные документы.

Как пояснили в министерстве культуры и информаии, казахстанская национальная электронная библиотека — первый государственный библиотечный портал, предоставляющий широкий доступ к информации казахстанского содержания. Любой пользователь может через интернет свободно ознакомиться с полнотекстовыми документами портала без регистрации и авторизации. Кроме того, портал адаптирован для людей с нарушениями зрения.