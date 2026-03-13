Вице-министр транспорта РК Максат Калиакпаров провёл оперативное совещание по подготовке транспортной инфраструктуры к паводковому периоду 2026 года, передает BAQ.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На встрече обсудили меры, которые помогут обеспечить безопасное и бесперебойное движение на республиканских автодорогах и железных дорогах во время весеннего половодья.



Сейчас на контроле находятся 229 паводкоопасных участков на республиканских трассах общей протяжённостью около 160 километров. За ними ведётся ежедневное наблюдение, а для оперативного реагирования закреплено 2252 единицы техники.



Для предотвращения возможных подтоплений заранее подготовлены инертные материалы:

40 тыс. кубометров бутового камня,

16 тыс. кубометров песка,

5 тыс. кубометров щебня,

23 тыс. кубометров песчано-гравийной смеси,

280 тыс. мешков.

Кроме того, специалисты очищают водопропускные трубы, чтобы паводковые воды могли свободно проходить.



В 2025 году на опасных участках установили 582 новые водопропускные трубы. В 2026 году планируется установить ещё 467.



Благодаря проводимой работе за последние четыре года количество паводкоопасных участков на республиканских дорогах сократилось с 396 до 229.

Подготовка ведётся и на железной дороге. Сформировано 45 противоразмывных поездов из 290 вагонов. Они оснащены необходимыми инструментами, строительными материалами, бутовым камнем и металлическими конструкциями для оперативного устранения возможных повреждений.

В Южном, Западном и Восточном регионах полностью очищены:

2350 мостов,

4426 водопропускных труб,

1215 км кюветов,

336,8 км нагорных канав.

Это составляет 100% от запланированного объёма работ. В Северном регионе очистка этих объектов продолжается по плану.



Для быстрого реагирования в период паводков также подготовлены строительные материалы: 2,5 тыс. кубометров бутового камня, более 7,4 тыс. некондиционных железобетонных шпал, 10 металлических пролётных строений и 41 рельсовый пакет.



По итогам совещания вице-министр поручил АО «НК «КазАвтоЖол», РГП НЦКД, НЖС АО «НК «КТЖ» и местным исполнительным органам организовать круглосуточное дежурство на паводкоопасных участках, создать рабочие группы для координации действий и постоянно следить за ситуацией.

Подготовка транспортной инфраструктуры к паводковому периоду находится на особом контроле Министерства транспорта.