229 паводкоопасных участков взяли под контроль в Казахстане
За ними ведётся ежедневное наблюдение, а для оперативного реагирования закреплено 2252 единицы техники.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вице-министр транспорта РК Максат Калиакпаров провёл оперативное совещание по подготовке транспортной инфраструктуры к паводковому периоду 2026 года, передает BAQ.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
На встрече обсудили меры, которые помогут обеспечить безопасное и бесперебойное движение на республиканских автодорогах и железных дорогах во время весеннего половодья.
Сейчас на контроле находятся 229 паводкоопасных участков на республиканских трассах общей протяжённостью около 160 километров. За ними ведётся ежедневное наблюдение, а для оперативного реагирования закреплено 2252 единицы техники.
Для предотвращения возможных подтоплений заранее подготовлены инертные материалы:
- 40 тыс. кубометров бутового камня,
- 16 тыс. кубометров песка,
- 5 тыс. кубометров щебня,
- 23 тыс. кубометров песчано-гравийной смеси,
- 280 тыс. мешков.
Кроме того, специалисты очищают водопропускные трубы, чтобы паводковые воды могли свободно проходить.
В 2025 году на опасных участках установили 582 новые водопропускные трубы. В 2026 году планируется установить ещё 467.
Благодаря проводимой работе за последние четыре года количество паводкоопасных участков на республиканских дорогах сократилось с 396 до 229.
Подготовка ведётся и на железной дороге. Сформировано 45 противоразмывных поездов из 290 вагонов. Они оснащены необходимыми инструментами, строительными материалами, бутовым камнем и металлическими конструкциями для оперативного устранения возможных повреждений.
В Южном, Западном и Восточном регионах полностью очищены:
- 2350 мостов,
- 4426 водопропускных труб,
- 1215 км кюветов,
- 336,8 км нагорных канав.
Это составляет 100% от запланированного объёма работ. В Северном регионе очистка этих объектов продолжается по плану.
Для быстрого реагирования в период паводков также подготовлены строительные материалы: 2,5 тыс. кубометров бутового камня, более 7,4 тыс. некондиционных железобетонных шпал, 10 металлических пролётных строений и 41 рельсовый пакет.
По итогам совещания вице-министр поручил АО «НК «КазАвтоЖол», РГП НЦКД, НЖС АО «НК «КТЖ» и местным исполнительным органам организовать круглосуточное дежурство на паводкоопасных участках, создать рабочие группы для координации действий и постоянно следить за ситуацией.
Подготовка транспортной инфраструктуры к паводковому периоду находится на особом контроле Министерства транспорта.
