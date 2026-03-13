  • Главная
  • Новости
  • 229 паводкоопасных участков взяли под контроль в Казахстане

229 паводкоопасных участков взяли под контроль в Казахстане

За ними ведётся ежедневное наблюдение, а для оперативного реагирования закреплено 2252 единицы техники.

Сегодня 2026, 22:59
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство транспорта РК Сегодня 2026, 22:59
Сегодня 2026, 22:59
72
Фото: Министерство транспорта РК

Вице-министр транспорта РК Максат Калиакпаров провёл оперативное совещание по подготовке транспортной инфраструктуры к паводковому периоду 2026 года, передает BAQ.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На встрече обсудили меры, которые помогут обеспечить безопасное и бесперебойное движение на республиканских автодорогах и железных дорогах во время весеннего половодья.

Сейчас на контроле находятся 229 паводкоопасных участков на республиканских трассах общей протяжённостью около 160 километров. За ними ведётся ежедневное наблюдение, а для оперативного реагирования закреплено 2252 единицы техники.

Для предотвращения возможных подтоплений заранее подготовлены инертные материалы:

  • 40 тыс. кубометров бутового камня,
  • 16 тыс. кубометров песка,
  • 5 тыс. кубометров щебня,
  • 23 тыс. кубометров песчано-гравийной смеси,
  • 280 тыс. мешков.

Кроме того, специалисты очищают водопропускные трубы, чтобы паводковые воды могли свободно проходить.

В 2025 году на опасных участках установили 582 новые водопропускные трубы. В 2026 году планируется установить ещё 467.

Благодаря проводимой работе за последние четыре года количество паводкоопасных участков на республиканских дорогах сократилось с 396 до 229.

Подготовка ведётся и на железной дороге. Сформировано 45 противоразмывных поездов из 290 вагонов. Они оснащены необходимыми инструментами, строительными материалами, бутовым камнем и металлическими конструкциями для оперативного устранения возможных повреждений.

В Южном, Западном и Восточном регионах полностью очищены:

  • 2350 мостов,
  • 4426 водопропускных труб,
  • 1215 км кюветов,
  • 336,8 км нагорных канав.

Это составляет 100% от запланированного объёма работ. В Северном регионе очистка этих объектов продолжается по плану.

Для быстрого реагирования в период паводков также подготовлены строительные материалы: 2,5 тыс. кубометров бутового камня, более 7,4 тыс. некондиционных железобетонных шпал, 10 металлических пролётных строений и 41 рельсовый пакет.

По итогам совещания вице-министр поручил АО «НК «КазАвтоЖол», РГП НЦКД, НЖС АО «НК «КТЖ» и местным исполнительным органам организовать круглосуточное дежурство на паводкоопасных участках, создать рабочие группы для координации действий и постоянно следить за ситуацией.

Подготовка транспортной инфраструктуры к паводковому периоду находится на особом контроле Министерства транспорта.

Самое читаемое

Наверх