Штормовое предупреждение объявили в 15 регионах Казахстана на 11 июня

На 11 июня синоптики объявили штормовое предупреждение в столице, Алматы, Шымкенте и 15 регионах Казахстана. На севере, востоке и западе страны прогнозируются дожди с грозами, местами град и шквал, а в южных и восточных районах сохранится сильная жара, высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Как передает «Казгидромет», в Астане днем ожидаются дождь и гроза. Ветер юго-западный порывами 15–20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области ночью на западе и севере ожидаются дождь и гроза, днем дожди и грозы сохранятся. Ветер юго-западный на западе, севере и востоке порывами 15–20 м/с. На юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау утром и днем временами дождь и гроза.

В Северо-Казахстанской области ночью на западе, севере и юге ожидаются дождь, гроза, шквал и град, днем на западе, севере и юге сохранятся дождь, гроза, шквал и град. Ночью и утром на западе туман. Ветер юго-западный: ночью порывы 15–20 м/с, днем 15–20 м/с, на западе и юге до 25 м/с. В Петропавловске дождь и гроза, днем шквал и град. Ветер юго-западный 15–20 м/с.

В Костанайской области ночью на севере и востоке дождь и гроза, днем дождь и гроза, на западе и востоке сильный дождь, град и шквал. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, юго-западный на западе, востоке и юге порывами 15–20 м/с. На юго-западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге — высокая. В Костанае ожидаются дождь и гроза.

В Павлодарской области на западе, севере и востоке ожидаются дождь и гроза, днем град и шквал. Ветер юго-западный, западный порывами 15–20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе и юго-востоке — чрезвычайная. В Павлодаре дождь и гроза, днем град. Ветер порывами до 18 м/с.

На востоке, юге Карагандинской области ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный ночью на юго-востоке, днем на севере, в центре порывы 15-20 м/с. На западе, севере, в центре сохраняется чрезвычайная, на востоке высокая пожарная опасность. В Караганде днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области днем на севере, востоке и юге ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный порывами 15–20 м/с. Днем сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность, на юге — чрезвычайная. В Усть-Каменогорске днем кратковременный дождь и гроза, сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Абай днем на севере и юге ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный порывами 15–20 м/с. Днем сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе, юге и в центре — чрезвычайная. В Семее днем кратковременный дождь и гроза.

На севере, юге, в предгорных, горных районах Алматинской области ожидаются дождь, гроза, днем в предгорных, горных районах временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. На севере сохранится чрезвычайная, на западе, в центре области высокая пожарная опасность.

В Алматы утром и днем ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный временами порывы 15 м/с. В Конаеве ночью и утром ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный временами порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность. В горах Иле Алатау ожидаются дождь, гроза, днем временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный временами порывы 15-20 м/с.

В области Жетысу ночью в центре и горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза, днем дождь и гроза, в горах сильный дождь, град и шквал. Ветер юго-западный на севере и западе 15–20 м/с, на востоке временами 23–28 м/с. На западе сохраняется высокая пожарная опасность, на севере и востоке — чрезвычайная. В Талдыкоргане утром и днем кратковременный дождь и гроза.

В Жамбылской области на юге, востоке и в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный в горных районах 15–20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе — чрезвычайная. В Таразе сохраняется высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области утром и днем в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный в горах порывами 15–20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе и в центре — чрезвычайная. В Шымкенте сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ночью на северо-западе и в центре ожидаются небольшой дождь и гроза, днем на юге, востоке и в центре дождь и гроза, на севере небольшой дождь и гроза. Ветер северо-западный, западный днем на юге и востоке порывами 15–18 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе днем ожидаются небольшой дождь и гроза.

В Западно-Казахстанской области на севере и востоке ожидаются дождь, гроза, град и шквал. Ветер западный, северо-западный на севере, юге и в центре порывами 15–20 м/с. На западе сохраняется высокая пожарная опасность, на крайнем западе — чрезвычайная. В Уральске ночью ожидаются дождь, гроза, град и шквал. Ветер порывами 15–20 м/с.

В Атырауской области на севере и востоке ожидаются дождь и гроза, на юге небольшой дождь и гроза. Ветер юго-западный, западный на севере и юге порывами 15–18 м/с.

В Мангистауской области ночью на северо-востоке ожидаются дождь и гроза, днем на северо-востоке небольшой дождь и гроза. Ветер северо-западный, днем на западе, севере и юге порывами 15–20 м/с.