Масштабная ярмарка отечественных продуктов развернется в Астане

В столице состоится очередная городская сельскохозяйственная ярмарка.

13 и 14 июня астанчане смогут приобрести продукцию местных фермеров и производителей из разных регионов Казахстана. На прилавках будут представлены свежие овощи и фрукты, мясная и молочная продукция, мучные изделия, выпечка, натуральные соки, а также варенье, джемы и другие товары.

Ярмарка будет проходить с 10:00 до 19:00 в торговом центре "Keryen Joly", по адресу: шоссе Алаш, 35Б.

Для удобства посетителей к месту проведения будут курсировать автобусные маршруты № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307 и 317.

Ранее сообщалось, что подешевело в республике по сравнению с прошлым годом.

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