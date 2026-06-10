6,3 млрд тенге инвестиций направят на развитие Абайской области

В рамках международной субрегиональной конференции сотрудничества «Большой Алтай – 2026», прошедшей в городе Алтай Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики, состоялась встреча в формате B2B с участием около 20 иностранных инвесторов. По поручению акима области Берика Уали в переговорах приняли участие председатель областного маслихата Шалкар Байбеков, руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Айбек Рахымбеков, а также руководители профильных управлений.

В ходе встречи инвесторы представили свои проекты и озвучили предложения в сферах торговли, строительства, медицины, городской инфраструктуры, строительства спортивных и детских площадок, производства строительных материалов и оптоэлектронных устройств.

По итогам переговоров между управлениями области Абай, районными акиматами, социально-предпринимательской корпорацией «Семей», китайскими компаниями и образовательными организациями было подписано 7 документов о сотрудничестве. В их числе — 6 инвестиционных меморандумов и 1 рамочное соглашение в сфере образования. Общий объем инвестиций составил 76,3 млрд тенге или 146,8 млн долларов США.

Согласно меморандумам, в регионе планируется реализация ряда крупных проектов. В частности, предусматривается строительство гидроэлектростанции и алюминиевого завода, запуск производства строительных изделий из цемента, а также предприятия по выпуску электрических проводов и кабельной продукции.

Кроме того, планируется развитие инфраструктуры микрорайона Smart City в Семее, установка стандартизированных спортивных и детских игровых площадок, строительство современного тепличного комплекса в Урджарском районе, внедрение энергосберегающих систем электрического отопления в области Абай, а также реализация проектов в сфере новой энергетики.

Также между Синьцзянским Алтайским профессионально-техническим колледжем Китая и Shakarim University в Семее было подписано рамочное соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на развитие взаимодействия в сфере профессионального образования, обмен преподавателями и студентами, а также укрепление научного и культурного сотрудничества.

Стоит отметить, что в прошлом году в рамках международной конференции «Большой Алтай» между городскими и районными акиматами области Абай, управлениями, предприятиями и китайскими инвесторами было подписано 15 меморандумов на общую сумму 1,5 млрд долларов США.