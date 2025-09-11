23 миллиона тенге — в карман: в Мангистау осуждены топ-менеджеры нефтекомпании
Прокуратура расскрыла махинации.
По материалам прокуратуры Мангистауской области к уголовной ответственности привлечены лица, причастные к хищению бюджетных средств в особо крупном размере при реализации проектов в нефтегазовой отрасли.
Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки, проведённой в 2024 году в ТОО "Oil Services Company". Ревизия показала факты злоупотреблений при приёмке оборудования: по документам закупались одни позиции, на деле — поставлялось устаревшее или вовсе отсутствующее оборудование.
На основании актов прокурорского надзора было инициировано досудебное расследование. В его рамках задержаны трое: заместитель генерального директора предприятия, начальник одного из отделов и директор подрядной организации. Следствием установлено, что фигуранты действовали по предварительному сговору, а причинённый государству ущерб превысил 23 миллиона тенге.
Суд признал всех обвиняемых виновными. Заместитель гендиректора, как организатор схемы, приговорён к 7 годам лишения свободы. Двое других — к 2 годам и 4 месяцам каждому.
Отягчающим обстоятельством суд признал масштаб ущерба, однако частичное смягчение наказания стало возможным благодаря добровольному возмещению всей суммы причинённого ущерба.
Приговор вступил в законную силу.
