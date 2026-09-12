  • Главная
  • Новости
  • 2,3 млн тенге пенсионных вылат вернули ительнице области Жетысу

2,3 млн тенге пенсионных вылат вернули ительнице области Жетысу

Прокуратура области Жетысу восстанавливает пенсионные права граждан.

12 Сентября 2026, 12:13
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
ИИ/BAQ.KZ 12 Сентября 2026, 12:13
12 Сентября 2026, 12:13
120
Фото: ИИ/BAQ.KZ

Прокуратурой области Жетісу реализуется меры по защите пенсионных прав граждан, выехавших за пределы Республики Казахстан и сохранивших гражданство страны. Работа проводится с учётом правовой позиции Конституционного Суда Республики Казахстан, изложенной в нормативном постановлении №79.
 
В рамках данной работы прокуратурой области восстановлены пенсионные выплаты жительнице Коксуского района, прекращённые в связи с её выездом за пределы страны, несмотря на сохранение гражданства Республики Казахстан.
 
По результатам принятых мер пенсионные выплаты возобновлены с 1 июля 2023 года. За период их приостановления гражданке начислено более 2,3 млн теңге, подлежащих выплате в полном объёме.
 
Согласно НП КС №79, при реализации права на назначение и получение государственной базовой пенсионной выплаты и пенсионной выплаты по возрасту требование о постоянном проживании на территории Республики Казахстан не предъявляется к гражданину Республики Казахстан, если им соблюдены иные установленные законом условия.
 
Прокуратура области Жетісу продолжает реализацию мер по выявлению аналогичных случаев и восстановлению нарушенных прав граждан. Данная работа направлена на обеспечение единообразного применения законодательства и недопущение необоснованного ограничения конституционного права граждан на социальное обеспечение по возрасту.

Самое читаемое

Наверх