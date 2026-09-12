2,3 млн тенге пенсионных вылат вернули ительнице области Жетысу

Прокуратурой области Жетісу реализуется меры по защите пенсионных прав граждан, выехавших за пределы Республики Казахстан и сохранивших гражданство страны. Работа проводится с учётом правовой позиции Конституционного Суда Республики Казахстан, изложенной в нормативном постановлении №79.



В рамках данной работы прокуратурой области восстановлены пенсионные выплаты жительнице Коксуского района, прекращённые в связи с её выездом за пределы страны, несмотря на сохранение гражданства Республики Казахстан.



По результатам принятых мер пенсионные выплаты возобновлены с 1 июля 2023 года. За период их приостановления гражданке начислено более 2,3 млн теңге, подлежащих выплате в полном объёме.



Согласно НП КС №79, при реализации права на назначение и получение государственной базовой пенсионной выплаты и пенсионной выплаты по возрасту требование о постоянном проживании на территории Республики Казахстан не предъявляется к гражданину Республики Казахстан, если им соблюдены иные установленные законом условия.



Прокуратура области Жетісу продолжает реализацию мер по выявлению аналогичных случаев и восстановлению нарушенных прав граждан. Данная работа направлена на обеспечение единообразного применения законодательства и недопущение необоснованного ограничения конституционного права граждан на социальное обеспечение по возрасту.