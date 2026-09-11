Два гражданина Азербайджана погибли при атаке дронов на судно в Черном море

Два гражданина Азербайджана погибли, еще двое получили ранения в результате атак беспилотников на судно TEDY в Черном море. Об этом сообщил МИД Азербайджана. Судно с азербайджанскими гражданами в составе экипажа подверглось атакам 9 сентября. Погибли двое, и двое получили ранения.

Пострадавших доставили в больницу Черноморска. МИД Азербайджана заявил, что координирует работу с дипломатическими представительствами и компетентными органами других государств. Ведомство также призвало граждан страны избегать поездок и работы в районах боевых действий и на транспортных маршрутах, проходящих через такие зоны.

Российское Минобороны ранее отчиталось об ударах по двум сухогрузам и буксиру в Черном море, заявив, что суда якобы доставляли грузы для ВСУ. Однако ведомство не называло судно TEDY, а его непосредственная связь с заявленным российской стороной ударом пока официально не подтверждена. По данным публикаций, TEDY ходит под флагом Сомали. На борту находились 10 членов экипажа: четыре гражданина Азербайджана, три гражданина Турции, два гражданина Германии и один гражданин Украины.