Бывший майор полиции получил 10 лет за ДТП с тремя погибшими

37-летнего бывшего полицейского Абылая Жарылкасынулы приговорили к 10 годам лишения свободы за смертельное ДТП на трассе Алматы — Хоргос. В аварии погибли три человека из одной семьи. Суд также постановил взыскать с осужденного 29 млн тенге в пользу потерпевшей стороны.

Авария произошла 23 июня на автодороге Алматы — Шелек — Хоргос. Водитель Haval выехал на встречную полосу и столкнулся с Audi 100. Водитель Audi и двое пассажиров погибли на месте. В машине также находились дети, они выжили. Позднее выяснилось, что за рулем Haval был сотрудник полиции Абылай Жарылкасынулы. По данным журналиста Михаила Козачкова, он более 15 лет служил в органах внутренних дел и имел звание майора. После ДТП его уволили.

Экспертиза выявила в его крови 3,3 промилле алкоголя. Погибли 40-летняя женщина, ее 41-летний супруг и их 19-летняя дочь. У девушки осталась десятимесячная дочь. Еще двое детей, переживших аварию, лишились родителей. Родственники погибших ранее опасались, что дело могут попытаться замять из-за работы водителя в правоохранительных органах. По итогам суда бывший полицейский получил 10 лет лишения свободы, а потерпевшей стороне присудили 29 млн тенге.