23 школьников госпитализировали после употребления шоколада в Турции
Причины инцидента устанавливаются.
Сегодня, 02:29
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 02:29Сегодня, 02:29
137Фото: Pixabay.com
В турецком городе Кютахья 23 школьника были доставлены в медицинские учреждения с признаками пищевого отравления, передаёт BAQ.KZ.
По данным Haber Global, у детей после употребления шоколада появились симптомы тошноты и рвоты. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, их состояние уточняется.
Образцы продукции, предположительно вызвавшей отравление, направлены на лабораторную экспертизу. Причины инцидента устанавливаются, начато соответствующее расследование.
Самое читаемое
- Акиму Астаны поручено в кратчайшие сроки завершить проект Smart City
- Минус пробки: Президент поддержал расширение ЛРТ и строительство новой развязки
- Мясо по выгодной цене представят на новогодней ярмарке в Астане
- В Мангистау подростки изнасиловали семиклассницу и вырезали на ее руке оскорбление
- Глава государства выступил против показного благоустройства Астаны