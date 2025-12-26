  • 26 Декабря, 03:52

23 школьников госпитализировали после употребления шоколада в Турции

Причины инцидента устанавливаются.

Сегодня, 02:29
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня, 02:29
Сегодня, 02:29
137
Фото: Pixabay.com

В турецком городе Кютахья 23 школьника были доставлены в медицинские учреждения с признаками пищевого отравления, передаёт BAQ.KZ.

По данным Haber Global, у детей после употребления шоколада появились симптомы тошноты и рвоты. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, их состояние уточняется.

Образцы продукции, предположительно вызвавшей отравление, направлены на лабораторную экспертизу. Причины инцидента устанавливаются, начато соответствующее расследование.

Самое читаемое

Наверх