В турецком городе Кютахья 23 школьника были доставлены в медицинские учреждения с признаками пищевого отравления, передаёт BAQ.KZ.

По данным Haber Global, у детей после употребления шоколада появились симптомы тошноты и рвоты. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, их состояние уточняется.

Образцы продукции, предположительно вызвавшей отравление, направлены на лабораторную экспертизу. Причины инцидента устанавливаются, начато соответствующее расследование.