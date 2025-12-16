В столице Казахстана в рамках национального проекта "Келешек мектеп" завершено строительство 23 современных школ общей вместимостью 84 800 ученических мест для обучения в две смены, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В 2024 году было введено в эксплуатацию 16 школ на 56 800 мест, что позволило полностью ликвидировать трехсменное обучение в 6 школах и снизить плотность учащихся в 9 образовательных организациях. В 2025 году открыты еще 7 школ на 28 000 мест, что решает аналогичные задачи в 2 школах и снижает нагрузку в 7 других.

Большая часть новых учебных заведений расположена в Есильском и Нуринском районах, где наблюдается рост населения и строятся новые жилые комплексы. Проект направлен на модернизацию образовательной инфраструктуры столицы, создание безопасной и комфортной среды для обучения и поэтапное решение проблемы трехсменного обучения.