В Улытау задержали подозреваемых в браконьерстве с 23 тушами животных

Рейд в Улытауском районе области Улытау закончился крупным изъятием. Полицейские и инспекторы «Охотзоопрома» остановили два автомобиля, а при проверке нашли десятки туш, головы и рога животных, передает BAQ.KZ.

Машины проверили на территории Мибулакского сельского округа. По предварительным данным, внутри находились туши 23 животных, предположительно сайгаков, 21 голова и 46 рогов.

В ходе той же проверки правоохранители изъяли два гладкоствольных ружья, патроны 12-го калибра, два ножа, две пилы и радиостанцию.

По подозрению в браконьерстве задержали четырех человек. Оба автомобиля отправили на специальную стоянку.

Рейд проходил в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер».

По факту начато досудебное расследование. Полиция должна установить происхождение изъятых животных и дать правовую оценку действиям задержанных.