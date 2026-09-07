В Улытау задержали подозреваемых в браконьерстве с 23 тушами животных
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Рейд в Улытауском районе области Улытау закончился крупным изъятием. Полицейские и инспекторы «Охотзоопрома» остановили два автомобиля, а при проверке нашли десятки туш, головы и рога животных, передает BAQ.KZ.
Машины проверили на территории Мибулакского сельского округа. По предварительным данным, внутри находились туши 23 животных, предположительно сайгаков, 21 голова и 46 рогов.
В ходе той же проверки правоохранители изъяли два гладкоствольных ружья, патроны 12-го калибра, два ножа, две пилы и радиостанцию.
По подозрению в браконьерстве задержали четырех человек. Оба автомобиля отправили на специальную стоянку.
Рейд проходил в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер».
По факту начато досудебное расследование. Полиция должна установить происхождение изъятых животных и дать правовую оценку действиям задержанных.
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