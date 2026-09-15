Как меняется местная дорожная сеть Казахстана
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В Казахстане продолжается системная работа по развитию и улучшению состояния автомобильных дорог местного значения.
В текущем году строительством, реконструкцией и ремонтом охвачено 2,4 тыс. км местной дорожной сети.
Общая протяженность автомобильных дорог местного значения в стране составляет около 70 тыс. км. На сегодняшний день 91% этой сети находится в нормативном состоянии.
Работы по дальнейшему улучшению дорожной инфраструктуры проводятся с учетом технического состояния дорог и потребностей регионов. По итогам 2026 года планируется довести долю местных дорог в нормативном состоянии до 92%.
В регионах отремонтируют 2,3 тыс. км дорог
В рамках текущего года строительством, реконструкцией и ремонтом охвачено 2,4 тыс. км автомобильных дорог местного значения. До конца года планируется завершить работы на 2,3 тыс. км и ввести их в эксплуатацию.
В числе крупных проектов, которые планируется завершить в 2026 году, – реконструкция автогужевого моста в городе Семее, а также отдельных участков областных дорог.
В частности, предусмотрено завершение II очереди реконструкции автодороги «Туркестан – Шаульдер» протяженностью 17 км. Кроме того, продолжается реконструкция дороги областного значения «Лепси – Актогай» протяженностью 110 км.
Где ведется наибольший объем работ
Наибольший объем местных дорог в текущем году охвачен дорожными работами в трех регионах.
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Карагандинская область – 223 км;
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Костанайская область – 184 км;
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Северо-Казахстанская область – 164 км.
Работы также ведутся в других регионах страны в соответствии с приоритетами развития местной дорожной сети.
Развитие областных и районных дорог напрямую влияет на транспортную связанность населенных пунктов. Именно местная сеть обеспечивает выход населенных пунктов на дороги более высокого значения, связывает районы с областными центрами и обеспечивает доступ населения к объектам социальной и экономической инфраструктуры.
Таким образом, развитие дорожной инфраструктуры в Казахстане охватывает все уровни дорожной сети. Наряду с модернизацией республиканских маршрутов принимаются меры по улучшению состояния областных и районных дорог. Это позволяет последовательно повышать качество и надежность транспортного сообщения в регионах страны.
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