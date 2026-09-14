Казахстанец вырвал победу у чемпиона мира по вольной борьбе: сборная взяла восемь медалей в Ереване

Асхаб Хаджиев принес Казахстану золото международного турнира по вольной борьбе в Ереване, победив в финале чемпиона мира 2025 года Захида Валенсию из США. Итоговый счет получился минимальным, 12:11, передает BAQ.KZ.

Всего казахстанские борцы завершили турнир с восемью медалями.

В весовой категории до 86 кг вместе с Хаджиевым на пьедестал поднялся Рустем Мырзагалиев, который стал бронзовым призером.

В категории до 65 кг Осимжан Дастанбек завоевал серебро, Адиль Оспанов бронзу. Еще одну бронзовую награду в первый день турнира взял Дархан Есенгали в весе до 74 кг.

Во второй соревновательный день Мейрамбек Картбай стал серебряным призером в категории до 61 кг. Ернур Нургазы в весе до 70 кг и Диас Сагдатов в категории до 79 кг завоевали бронзу.

В итоге сборная Казахстана взяла одно золото, два серебра и пять бронзовых медалей.