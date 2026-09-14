Тело мужчины обнаружили через две недели после падения с моста в Усть-Каменогорске

Спасатели обнаружили тело мужчины, который ранее упал с моста через Иртыш в Усть-Каменогорске. Погибшего нашли спустя две недели после происшествия.

По данным ДЧС Восточно-Казахстанской области, мужчина 1991 года рождения прыгнул с моста 27 августа.

12 сентября спасатели обнаружили его тело примерно в 800 метрах от места происшествия.