Тело мужчины обнаружили через две недели после падения с моста в Усть-Каменогорске
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
14 Сентября 2026, 07:41
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14 Сентября 2026, 07:4114 Сентября 2026, 07:41
92Фото: Pixabay.com
Спасатели обнаружили тело мужчины, который ранее упал с моста через Иртыш в Усть-Каменогорске. Погибшего нашли спустя две недели после происшествия.
По данным ДЧС Восточно-Казахстанской области, мужчина 1991 года рождения прыгнул с моста 27 августа.
12 сентября спасатели обнаружили его тело примерно в 800 метрах от места происшествия.
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