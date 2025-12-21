В селе Карабулак сегодня проживают 1569 человек, из них 230 школьников систематически занимаются спортом. В новом спортивном модуле созданы все условия для регулярных занятий физической культурой и спортом для сельской молодежи, передаёт BAQ.KZ.

В селе 42 человека занимаются казахской борьбой, работает один тренер, 26 человек занимаются аударыспаком. Также функционируют мини-футбольная площадка и филиал школы борьбы. Воспитанники школы борьбы демонстрируют высокие результаты – увеличивается число победителей районных и областных соревнований по дзюдо.

Волейбольная и футбольная команды Карабулака стабильно занимают призовые места на районном уровне. Команда по конному спорту достойно защищает честь района. Кроме того, сельские спортсмены являются чемпионами района по легкой атлетике, армрестлингу и гиревому спорту.

В церемонии открытия спортивного модуля в селе Карабулак принял участие аким области Абай Берик Уали.

Одноэтажное здание включает просторный игровой зал площадью 800 кв. метров и рассчитано на одновременное пребывание 120 человек. Строительство объекта началось во втором квартале текущего года и было завершено в четвертом квартале.

Выступая на церемонии открытия, глава региона подчеркнул высокую социальную значимость спортивного объекта для жителей села.

"Президент страны Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчёркивал: "Здоровье народа – главное богатство государства. Спорт – основа здоровья нации". Сегодня в области Абай для жителей функционируют 610 спортивных объектов, и число граждан, регулярно занимающихся спортом, ежегодно растёт. Спортивный модуль, построенный за счет частного инвестора на основе оффтейк-соглашения, безусловно, окажет положительное влияние на развитие массового спорта и вовлечение сельских детей в занятия физической культурой. За 9 месяцев мы уже во второй раз приезжаем в это село и открываем два социально значимых объекта. В мае, во время открытия медицинского учреждения, жители попросили построить спортивный объект. Их просьба была выполнена. Поздравляю жителей села", – сказал аким области.

В текущем году начала работу районная детско-юношеская спортивная школа, где функционируют секции по девяти видам спорта. В школе занимаются 1196 спортсменов в возрасте от 6 до 17 лет. За последние три года в регионе введены в эксплуатацию 11 новых спортивных комплексов, ещё 6 спортивных объектов находятся в стадии строительства.