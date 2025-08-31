В Караганде праздничные мероприятия в честь Дня шахтёров собрали на центральной площади около 120 тысяч жителей и гостей города. За безопасностью следили более тысячи полицейских и 300 военнослужащих Национальной гвардии МВД РК, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Праздник обошёлся без нарушений, однако самой трогательной частью вечера стала забота о детях. В многолюдной толпе потерялись 235 малышей. Благодаря слаженным действиям полиции все они были быстро найдены и возвращены родителям.

Сотрудники правоохранительных органов наладили связь с ведущими концерта, чтобы оперативно сообщать о найденных детях. Кроме того, для временного пребывания малышей был выделен специальный автобус, где они находились под присмотром до встречи с родителями.

День шахтёров в Караганде стал не только ярким праздником для тысяч горожан, но и примером того, что полиция всегда готова прийти на помощь и обеспечить безопасность даже в самых многолюдных мероприятиях.