Комитет государственных доходов Минфина РК впервые раскрыл статистику перехода бизнеса на новые налоговые режимы. Из ответа на официальный запрос редакции BAQ.kz, выяснилось, что почти четверть миллиона налогоплательщиков не подали уведомление в срок и были принудительно переведены на более сложный общеустановленный порядок. При этом одновременно государство ужесточает контроль за дроблением бизнеса.

1 марта 2026 года завершился переходный период, в течение которого все налогоплательщики Казахстана должны были определиться с режимом налогообложения по новому Налоговому кодексу.

По данным КГД, специальный налоговый режим на основе упрощённой декларации (СНР) выбрали 1 200 411 налогоплательщиков. Из них подавляющее большинство 1 075 077 просто остались на прежнем режиме, ещё 74 436 перешли с общеустановленного порядка, а 50 898 – это вновь зарегистрированные в 2026 году.

Общеустановленный порядок (ОУП) применяют 847 079 налогоплательщиков. И вот здесь ключевая цифра: 236 696 из них оказались на ОУП не по своему выбору. Они просто не подали уведомление о выбранном режиме в установленный срок и были переведены автоматически.

Иными словами, каждый четвёртый предприниматель на общем режиме попал туда не потому, что этого хотел, а потому, что пропустил дедлайн.

Массовое снятие с учёта по НДС

За первый квартал 2026 года с регистрационного учёта по НДС снялись 7 533 налогоплательщика. Из них 5 389 те, кто перешёл на упрощёнку, и автоматически перестал быть плательщиком НДС, ещё 1 962 перешли с ОУП на СНР.

Порог по НДС снижен, но малый бизнес это не затронет

С 2026 года порог оборота для обязательной постановки на учёт по НДС снижен до 43 250 000 тенге (10 000 МРП). Однако КГД подчёркивает: предпринимателей на упрощёнке это не касается так как они освобождены от НДС. А предельный доход на СНР установлен на уровне 600 000 МРП в год – это значительно выше порога по НДС.

Дробление уже «экономически невыгодно»

В КГД прямо заявили, что при действующих порогах дробление бизнеса ради ухода от НДС является экономически невыгодным. Параллельно Министерство юстиции пересматривает подходы к регистрации нескольких юридических лиц на одно физическое лицо то есть практически закрывая одну из популярных лазеек оптимизации.

Данные КГД впервые дают полную картину того, как бизнес адаптировался к новому Налоговому кодексу. Более 236 тысяч предпринимателей на «принудительном» ОУП – это потенциально масштабная проблема ведь общий режим требует полноценного бухучёта, подачи деклараций по КПН и НДС, что для микро- и малого бизнеса может оказаться непосильной нагрузкой. Не исключено, что часть из них просто закроется.