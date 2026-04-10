Более 236 тысяч предпринимателей в Казахстане попали на общий налоговый режим «автоматически» - КГД
Они просто пропустили дедлайн.
Комитет государственных доходов Минфина РК впервые раскрыл статистику перехода бизнеса на новые налоговые режимы. Из ответа на официальный запрос редакции BAQ.kz, выяснилось, что почти четверть миллиона налогоплательщиков не подали уведомление в срок и были принудительно переведены на более сложный общеустановленный порядок. При этом одновременно государство ужесточает контроль за дроблением бизнеса.
1 марта 2026 года завершился переходный период, в течение которого все налогоплательщики Казахстана должны были определиться с режимом налогообложения по новому Налоговому кодексу.
По данным КГД, специальный налоговый режим на основе упрощённой декларации (СНР) выбрали 1 200 411 налогоплательщиков. Из них подавляющее большинство 1 075 077 просто остались на прежнем режиме, ещё 74 436 перешли с общеустановленного порядка, а 50 898 – это вновь зарегистрированные в 2026 году.
Общеустановленный порядок (ОУП) применяют 847 079 налогоплательщиков. И вот здесь ключевая цифра: 236 696 из них оказались на ОУП не по своему выбору. Они просто не подали уведомление о выбранном режиме в установленный срок и были переведены автоматически.
Иными словами, каждый четвёртый предприниматель на общем режиме попал туда не потому, что этого хотел, а потому, что пропустил дедлайн.
Массовое снятие с учёта по НДС
За первый квартал 2026 года с регистрационного учёта по НДС снялись 7 533 налогоплательщика. Из них 5 389 те, кто перешёл на упрощёнку, и автоматически перестал быть плательщиком НДС, ещё 1 962 перешли с ОУП на СНР.
Порог по НДС снижен, но малый бизнес это не затронет
С 2026 года порог оборота для обязательной постановки на учёт по НДС снижен до 43 250 000 тенге (10 000 МРП). Однако КГД подчёркивает: предпринимателей на упрощёнке это не касается так как они освобождены от НДС. А предельный доход на СНР установлен на уровне 600 000 МРП в год – это значительно выше порога по НДС.
Дробление уже «экономически невыгодно»
В КГД прямо заявили, что при действующих порогах дробление бизнеса ради ухода от НДС является экономически невыгодным. Параллельно Министерство юстиции пересматривает подходы к регистрации нескольких юридических лиц на одно физическое лицо то есть практически закрывая одну из популярных лазеек оптимизации.
Данные КГД впервые дают полную картину того, как бизнес адаптировался к новому Налоговому кодексу. Более 236 тысяч предпринимателей на «принудительном» ОУП – это потенциально масштабная проблема ведь общий режим требует полноценного бухучёта, подачи деклараций по КПН и НДС, что для микро- и малого бизнеса может оказаться непосильной нагрузкой. Не исключено, что часть из них просто закроется.